Tämän vuoksi Pohjois-Koreassa autokuski tienaa paremmin kuin lääkäri

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Diktatuurissa arvostetaan työtehtäviä, joissa pääsee käsiksi ulkomaiseen valuuttaan.

Eri ammattien arvostus poikkeaa Pohjois-Koreassa monilta osin länsimaista. Esimerkiksi lääkäreitä pidetään tavanomaisina valkokaulustyöläisinä, eikä ammattiin liity erityisen suurta rahallista korvausta tai arvostusta.

Pohjois-Koreassa arvostetaan erityisesti ammatteja, joissa työskentelemällä pääsee käsiksi vaikeasti saataviin resursseihin tai ulkomaiseen valuuttaan. Muun muassa kauppalaivojen miehistöt saavat usein palkkansa ainakin osittain muuna kuin Pohjois-Korean valuuttana.

Monien loikkarien kuvauksista on käynyt ilmi, että myös autokuskeja pidetään menestyvinä kansalaisina, jotka ovat päässeet todelliseen unelmatyöhön.

Kansalaisten liikkumista on rajoitettu ajoittain hyvinkin tarkasti, joten mahdollisuus liikkua vapaasti ympäri maata on ollut harvojen herkkua. Kuskit ovat voineet hyödyntää samalla paikallisia hintaeroja omaksi hyödykseen.

Muita arvostettuja ammatteja ovat diplomaatit, vakoojat ja ulkomaille toimivat kauppaedustajat. Tehtävissä toimii suhteellisen pieni joukko kansalaisia, joiden perheet kuuluvat maan sosiaaliseen eliittiin. NK News -sivusto huomauttaa, että halutuimmat työpaikat ovat käytännössä perinnöllisiä.

Silti pieniäkin ”kovan valuutan” tuloja arvostetaan enemmän kuin suhteellisen kovapalkkaisia tehtäviä, joiden palkka maksetaan kotimaisella valuutalla.

Siirtotyöläiseksi riittää halukkaita

Ulkomailla työskentelevät pohjoiskorealaiset siirtotyöläiset on usein esitetty mediassa kurjissa oloissa kituuttavina orjina, mutta kyseiset tehtävät ovat todellisuudessa hyvin haluttuja. Siirtotyöläiseksi tai kauppalaivaston palvelukseen pääseminen edellyttää yleensä mittavan lahjuksen maksamista.

Tavanomaisen kolmivuotisen komennuksen jälkeen työläinen tuo mukanaan noin 3000–5000 dollaria. Summalla voi ostaa pienen kaupan tai perustaa uuden yrityksen, jonka kautta koko perheen taloudellinen toimeentulo on turvattu vuosikausiksi.

Myös kauppojen kassalla työskentely on ollut vuosikymmenien ajan äärimmäisen vetovoimainen ammatti. Myyjillä on yleensä mahdollisuus ottaa osa tavaroista itselleen ja myydä niitä korkeammilla hinnoilla tuttavilleen.

Johto on katsonut varkauksia läpi sormien, kunhan toiminta pysyy hienovaraisena. Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-unin tekemien markkinamyönteisten reformien myötä tavaroiden saatavuus on parantanut, mikä on samalla laskenut sivubisneksen tarvetta.