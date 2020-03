Kurssit ponnahtivat nousuun Euroopassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Helsingin pörssi avasi neljä prosentin nousuun.

Pörssikurssit avautuivat Euroopassa nousuun ja kurssit nousivat myös aiemmin tiistaina Aasiassa Yhdysvaltain keskuspankin vakuutettua markkinoille, että se on valmis ostamaan valtionvelkakirjoja niin paljon kuin vain tarvitaan talouden turvaamiseksi.

Hong Kongissa nousuvauhti oli yli neljän prosentin luokkaa, ja Tokiossa kurssit nousivat yli seitsemän prosenttia. Futuurikauppa puolestaan ennustaa sekä Euroopaan että Yhdysvaltoihin yli neljän prosentin kurssinousuja. Frankfurt lähti heti avauksessa yli viiden prosentin nousuu ja Lontoo yli kolmen. Helsingin pörssi avasi neljä prosentin nousuun.

Talouslehti Financial Timesin mukaan sijoittajat kuitenkin epäilevät, kuinka pitkään keskuspankin ilmoitus jaksaa piristää kansainvälisiä markkinoita, sillä koronaviruspandemian laantumisesta on vain vähän merkkejä ja Yhdysvaltojen kahden biljoonan dollarin elvytyspaketti on edelleen jumissa senaatissa.

Myös raakaöljyn hinta oli neljän prosentin nousussa maanantain vastaavan laskun jälkeen. Valtiovelkakirjojen koroissa ei suuria muutoksia ole nähty.

Maanantaina suurten yhtiöiden kurssi-indeksi päätyi Yhdysvalloissa vaihtelevan päivän päätteeksi kolmisen prosenttia miiinukselle keskuspankin ilmoituksesta huolimatta. Kurssit laskivat aiemmin päivän aikana myös Euroopassa.

OECD:n pääjohtaja Angel Gurría on todennut Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle, että koronaviruksen aiheuttama taloudellinen shokki on jo nyt suurempi kuin finanssikriisissä. Hänen mukaansa on toiveajattelua, että valtiot elpyisivät tästä nopeasti.