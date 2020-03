Kurssit nousussa Euroopassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskuspankin koronlasku ei piristänyt pörssejä Yhdysvalloissa.

Yhdysvalloissa osakekurssit laskivat tiistaina keskuspankin koronlaskusta huolimatta, mutta Euroopan pörsseissä on keskiviikkona nähty maltillista nousua. Aasiassa tunnelmat olivat kuitenkin vaisut.

Puolenpäivän aikaan Frankfurt ja Pariisi olivat lähes prosentin kasvussa ja Lontoo puolessa prosentissa. Helsingin pörssi oli yli prosentin nousussa.

Yhdysvaltojen keskuspankki Fed laski ohjauskorkoaan puolella prosenttiyksiköllä, ja uusi vaihteluväli on nyt 1- 1,25 prosenttia.

Koronlasku ei kuitenkaan piristänyt markkinoita. Tärkeistä osakeindekseistä S&P 500 laski 2,8 prosenttia ja Nasdaq kolme prosenttia. Dow Jones laski lähes kolme prosenttia.

– Vaikka Fed laski jo korkoja ennenaikaisesti, odotamme korkojen lisälaskua Fedin tulevassa säännöllisessä kokouksessa myöhemmin tässä kuussa, Nordean aamukatsauksessa todetaan.

Lisäksi Nordean mukaan Euroopan keskuspankin ensi viikoksi odotettu 0,1 prosenttiyksikön lasku on jo hinnoiteltu markkinoilla.

– Markkinoilla on viime päivinä puntaroitu tarkkaan koronan aiheuttamia riskejä maailmantalouden kasvulle. Suurta liikehdintää on nähty alasuuntaan, kun pandemiapelot ovat kasvaneet, sekä nousua, kun markkinoilla on poimittu mahdollisesti alennusmyynnissä olevia osakkeita viime päivien potentiaalisen ylimyynnin seurauksena, Nordean katsauksessa kerrotaan.

Yhdysvaltojen valtionvelkakirjojen 10-vuotinen korko laski tiistaina alle yhden prosentin.