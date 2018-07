Kurdit ja Syyrian hallitus lähentyvät

Lyhyessä tiedotteessaan kurdijohtoisen Syyrian demokraattisten joukkojen (SDF) poliittinen siipi Syyrian demokraattinen neuvosto (SDC) ilmoittaa perustavansa komiteoita suunnittelemaan neuvotteluita ja ”laatimaan tiekarttaa demokraattiseen, desentralisoituun Syyriaan”.

Yhdysvallat on tukenut kurdeja näiden taistelussa ISISiä vastaan. Tuon taistelun aikana kurdijohtoiset SDF-joukot vallanneet käytännössä koko Eufrat-joen itäpuoleisen Syyrian Eufrat-joesta itään eli noin 25-30 prosenttia koko maan koosta. Valtaamalleen alueelle se on perustanut Pohjois-Syyrian demokraattisen federaation eli Rojavan de facto itsenäisen valtion, jolla on oma hallintonsa, armeijansa ja taloutensa.

Federaation ytimen muodostavat kurdimaakunnat Hasaka ja Kobane, mutta siihen kuuluu myös entinen ISISin ”pääkaupunki”, arabienemmistöinen Rakka, jonka SDF valtasi viime lokakuussa. Federaation edustuslaitoksena toimii Syyrian demokraattinen neuvosto.

Kun yhä selvemmin näyttää siltä, että Assadin hallitus tulee voittamaan Syyrian sisällissodan, haluavat kurdit varmistaa nyt seitsemän vuotta kestäneen sisällissodan aikana saamansa alueet ja autonomian.

SDC ilmoitti neuvotteluja käydyn Damaskoksessa ”ilman ennakkoehtoja”. Sky News Arabian mukaan SDC olisi vaatinut kurdia maan toiseksi viralliseksi kieleksi arabian rinnalle.

Kurdit ovat lisääntyneesti huolissaan Donald Trumpin johtaman Yhdysvaltojen nykyisestä Syyrian-politiikasta, tai pikemmin linjan häilyvyydestä. Tähän mennessä Yhdysvallat on estänyt Turkkia valtaamasta kurdien läntisintä kaupunkia eli Manbijia. Toisaalta ISISin ns. kalifaatin lyömisen jälkeen Trumpin hallinnon ainoaksi tavoitteeksi on jäänyt Iranin-vaikutusvallan rajoittaminen Syyriassa.

Trump on väläytellyt sopimusta Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa Syyriasta, mutta sanoi Helsingin-kokouksessa tälle, ettei Yhdysvallat vedä SDF:n tukena olevia omia joukkojaan pois ennen Irania. Iran on sanonut, että se on maassa niin kauan kuin Syyrian hallitus sitä haluaa. Israel taas vaatii kaikkien Iranin joukkojen vetämistä pois Syyriasta.

Syyrian hallitus on ollut avoin neuvotteluille kurdien autonomiasta noin vuoden ajan. Se ei kuitenkaan luovu tavoitteestaan koko maan takaisin valtaamisesta. Jos Syyrian hallitus saisi neuvotteluiden kautta nykyisen federaation alueen haltuunsa, ei sen kontrollista enää puuttuisi kuin Turkin tukemien kapinallisten hallussa oleva Idlibin maakunta Luoteis-Syyriassa ja sen yhteydessä oleva Turkin miehittämä alue.

SDC on ilmoittanut, että se on saanut Yhdysvaltojen suostumuksen Damaskoksen kanssa käymille neuvotteluilleen.

The Syrian Democratic Council (political wing of the SDF) and the Syrian Government agreed to establish several committees to discuss different topics and bring an end to the Syrian War. The negotiations happen with US consent according to the SDC.https://t.co/49Hh6dZ1GA pic.twitter.com/icosbxWpMK

— Syrian Civil War Map (@CivilWarMap) July 28, 2018