Kurdijohtaja Ylelle: Ulkomaalaisia ISIS-rikollisia aletaan tuomita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koillis-Syyrian kurdihallinto on muuttanut linjaansa ulkomaalaisten tuomitsemisessa.

Kurdihallinto aikoo asettaa vankileireillä olevat ulkomaalaiset ISIS-taistelijat syytteeseen ilman kansainvälistä rikostuomioistuinta, Koillis-Syyrian itsehallintoalueen ulkosuhteista vastaava Abdulkarim Omar kertoo Yle uutisille.

Rikolliset asetetaan Omarin mukaan syytteeseen uuden tuomioistuimen kautta, joka olisi ikään kuin kevennetty versio kansainvälisestä tuomioistuimesta. Kun jonkin maan kansalaista tuomitaan, paikallinen tuomioistuin toimisi yhteistyössä lähtömaan kanssa.

Naisista rikoksiin syyllistyneet asetettaisiin myös tuomiolle kurdialueella, samoin ne, jotka ovat todistettavasti olleet mukana Isisin toiminnassa, esimerkiksi moraalipoliisi hisbassa.

Omar sanoo, että jos Suomi kieltäytyy yhteistyöstä, suomalaisia tuskin voidaan tällä erää saattaa oikeuden eteen kurdialueella.

– Jos esimerkiksi asetamme syytteeseen suomalaisen naisen al-Holin leiriltä, haluamme, että suomalaiset lakimiehet tulevat puolustamaan kansalaistaan. Haluamme, että Suomi on myös syytteiden osalta yhteistyössä, Abdulkarim Omar sanoo Ylelle.

– Päätös syytteiden nostamisesta on uusi. Nyt aloitamme dialogin maiden kanssa, joilla on kansalaisia täällä. Yksi niistä on Suomi. Keskustelemme heidän kanssaan, miten edetään ja miten voimme nostaa syytteitä yhteistyössä Suomen kanssa.

Abdulkarim Omarin mukaan on tärkeää, että syylliset tuomitaan ja että he palaavat kotimaihinsa. Kurdialueella ei ole resursseja ylläpitää ja vartioida heitä loputtomiin.

– Emme selviä tästä taakasta yksin. Kansainvälinen yhteisö, etenkin Euroopan maat, ovat pettäneet velvollisuutensa. Toivomme, että myös tuomitut naiset palautettaisiin kotimaihinsa suorittamaan tuomioitaan.