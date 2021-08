Jussi Isotalo: Kuplilla on tapana puhjeta

Jussi Isotalo on kokoomuksen entinen puoluesihteeri.

Kirjoittaja ei ole löytänyt luettelosta perusoikeutta yleisvaarallisen tartuntataudin levittämiseen.

Terveiset koronakuplasta. Täällä ei kohta puoleentoista vuoteen ole kätelty, matkustettu julkisen liikenteen kulkuneuvoilla, kutsuttu vieraita kotiin tai käyty toisten kodeissa. Näinkin näköjään voi elää. Nähtäväksi jää, mikä osa uusista tottumuksista säilyy.

Paine sosiaaliseen vuorovaikutuksen lisäämiseen on suuri. Halu tulla ulos kuplasta ylittää monissa kohdin terveen varovaisuuden. Pandemia leviää uudelleen. Malttamattomat pilaavat maltillistenkin elämää.

Monissa läntisissä maissa käytössä olevaa koronapassia, joka mahdollistaisi rokotettujen ja muiden vähäriskisten osallistumisen muun muassa tapahtuma-alan tilaisuuksiin, vastustetaan perusoikeuksiin vedoten. En tosin ole löytänyt perusoikeuksien luettelosta oikeutta yleisvaarallisen tartuntataudin levittämiseen.

Ylikireillä perustuslakitulkinnoilla päätöksenteko voidaan likimain lamauttaa. On tietyissä tilanteissa keskenään ristiriitaan joutuvia oikeushyviä. Silloin on kyettävä asettamaan tärkeämpi vähemmän tärkeän edelle. Tämä kuuluu poliittisen päättäjän valtaan ja vastuuseen.

Enkä nyt todellakaan tarkoita, että perustuslain pitäisi olla löysä tai helposti sivuutettavissa. Lain ideaalihan on toimia yksilön oikeuksien suojana hallitsijoiden mielivallalta.

Päätösten valmistelussa, teossa ja täytäntöönpanossa ei saisi viivytellä, koska hidastelu maksaa sekä ihmishenkiä että hyvinvointia. Silti pandemian torjuntatoimia päätettäessä joudutaan reagoimaan jo todettavissa olevaan kehitykseen. Ennakoivat päätökset synnyttävät loputtoman jankkaamisen rajoitusten ylimitoituksesta ja oikeansuhtaisuudesta. Silti jokaisen päättäjän pitäisi usein kysyä itseltään ja muilta: ”Entä jos..”.

Talous näyttää koronakuopan jälkeen vahvistuvan eri puolilla maailmaa, Suomessakin, joskaan emme kansainvälisessä vertailussa näytä yltävän pistesijoille, mitalikorokkeesta puhumattakaan. Ehkä siinä on puolensa. Kasvua on vauhditettu historiallisen suurilla elvytyspaketeilla. Ylikuumenemisen vaara on ilmeinen. Suurimpien kuplien puhkeaminen saattaa tehdä pahaa jälkeä.

Myös poliittiset kuplat puhkeavat. Jos vallassa olevat keskittyvät poseeraamaan, sivuuttavat hankalat kysymykset ulkoa opetelluilla vuorosanoilla ja sysäävät vastuuta pois itseltään, gallup-uutisten sisältö voi jatkossakin olla heidän kannaltaan karua luettavaa. Myöskin oppositiolta on oikeus odottaa enemmän vastauksia ja vähemmän pelkkää pöyristymistä.

Politiikassa laidat etääntyvät mutta pysyttelevät silti huutoetäisyydellä, koska ne hyötyvät toisistaan. Eivät ne esittele saati perustele omia tavoitteitaan vaan kauhistelevat toistensa tekoja ja sanavalintoja.

Kun asia-argumentit käyvät vähiin, otetaan aseeksi henkilöön käyvä kivittäminen. Ääliömäinen käytös ei kysy puoluekantaa. Tämän kuplan puolueet voisivat itse puhkaista ennen kuin äänestäjät tekevät sen.

