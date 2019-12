Kuoron vierailu sairaalaan kiellettiin: Loukkaa uskontojen tasa-arvoa

Kuorovierailuilla Satasairaalan osastoille on yli 50 vuoden perinne.

Satakuntalaisen Teljän kamarikuoron taiteellinen johtaja Anne-Marie Grundstén kommentoi Satakunnan Kansassa julkaistussa mielipidekirjoituksessa kuoronsa saamaa vierailukieltoa Satakunnan keskussairaalan vuodeosastoille. Jouluaattoisin perinteisesti Satakunnan keskussairaalassa eli Satasairaalassa esiintyneen kuoron vierailu kiellettiin sen perusteella, että sen esiintyminen loukkaa uskontojen tasa-arvoa.

Sairaalan johdon päätös on aiheuttanut kuorolaisissa hämmennystä.

–Olen sanaton – missä maassa minä elän ja asun, onko tämä kotimaani Suomi? Grundstén kirjoittaa.

Kuorovierailuilla Satasairaalan osastoilla on Grundsténin mukaan yli viidenkymmenen vuoden perinne.

–Kutsua jouluaaton kuorovierailulle on arvostettu ja odotettu, sitä on pidetty kunnia-asiana. Musiikillinen tervehdyksemme on sisältänyt perinteisiä joululauluja ja hyvän joulun toivotuksia sairaalan väelle. Kulloinkin työvuorossa ollut sairaalapastori on johdattanut meitä joulumielellä osastosta toiseen, ja sairaala on tarjonnut vierailun päätteeksi vielä joulutorttukahvit kahviossa.

Nyt Satasairaalan johto on kuitenkin kieltänyt kuorovierailut. Heidän antamassaan tiedotteessa päätöstä perustellaan seuraavasti:

”—Kuorojen vierailut häiritsevät eri uskontojen tasa-arvoa eikä osastoilla tapahtuvia kuorovierailuja pidetä enää sopivina. Vuodeosastoilla ei enää kuorovierailuja sallita. Kuorovierailuja voi edelleen tapahtua Satasairaalan eri toimipisteiden yhteisissä tiloissa (esimerkiksi Talvipuutarha ja lastentalon leikkipiha). Potilaan/omaisen toiveesta on edelleen asianmukaista, että esimerkiksi sairaalapastori voi vierailla potilaan luona ja esittää musiikkia/laulua potilaan vuoteen vierellä. Muita huoneen potilaita tulee informoida tilanteesta.—”

Hänen näkemyksensä mukaan päätöksessä ei ole kyse uskontojen tasa-arvosta, vaan kristillisten perinteiden hävittämisestä.

–En ole tietoinen, että julkisilla paikoilla kuultavista joululauluista poistettaisiin joulun kristillisyyteen viittaavia sanoja. Maa on niin kaunis, Oi, terve joulukuusi, Hiljaa, hiljaa joulunkellot kajahtaa ja En etsi valtaa loistoa – ympäröivät meidät jo marraskuusta lähtien tavarataloissa ja marketeissa. Joululaulut ovat merkittävä osa joulun juhlaperinnettä ja siitä paras esimerkki on maailman tunnetuin ja eniten laulettu joululaulu Jouluyö, juhlayö, Grundstén kirjoittaa.

–Teljän Kamarikuoron puolesta olemme hämmentyneitä Satasairaalan johdon uusista linjauksista ja rajoitteista, ne eivät ole uskontojen tasa-arvoa edustavia linjauksia, vaan suomalaisen kristillisen kulttuuri- ja juhlaperinteemme mitätöimistä.