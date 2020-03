Kuoro ei luopunut harjoituksista: 45 koronatartuntaa, kaksi kuollut

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Amerikkalaiskuoron tapaus kertoo kontaktien välttämisen tärkeydestä.

Amerikkalaisen kirkkokuoron 121 jäsenestä 45 uskotaan sairastuneen koronavirukseen harjoituksissa, Los Angeles Times kertoo.

Yhdysvaltain Washingtonin osavaltiossa sijaitsevassa Skagitin piirikunnassa ei ollut vielä maaliskuun alussa todettu lainkaan koronavirusta ja koulut ja yritykset pitivät ovensa auki. Edes suuria tapahtumia ei vielä rajoitettu, vaikka tauti surmasi jo ihmisiä Seattlessa vain noin tunnin ajomatkan päässä. Mount Vernonin presbyteerikirkossa kokoontuvan Skagit Valley Chorale -kuoron johto teki tuolloin kohtalokkaan päätöksen.

Kuoron kapellimestari Adam Burdick lähetti maaliskuun 6. päivänä 121 kuorolaiselle sähköpostin, jossa kerrottiin, että harjoitukset järjestettäisiin kirkolla tavalliseen tapaan ”huolimatta viruksen aiheuttamasta stressistä ja huolesta”. Harjoitukset pidettiin 10. maaliskuuta ja paikalle tuli 60 kuorolaista. Ovella tarjottiin käsidesiä ja laulajat välttivät tavallista lähikontaktia kuten halauksia ja kädenpuristuksia. Harjoitusten aikanakin yritettiin pitää etäisyyttä.

Kolme viikkoa myöhemmin peräti 45 paikalla olleista on saanut koronadiagnoosin tai kärsii taudin oireista. Ainakin kolme kuorolaista on sairaalahoidossa ja kaksi on kuollut.

Skagitin piirikunnan terveysviranomaiset kertovat LATimesille, että tartunnan uskotaan tulleen yhdeltä tai useammalta oireettomalta taudinkantajalta. Kahdeksan harjoituksessa olleen kuorolaisen mukaan kukaan ei yskinyt, aivastellut tai vaikuttanut muuten sairaalta. Kaikki toivat harjoituksiin omat nuottinsa. Joidenkin kerrotaan kantaneen yhdessä tuoleja ja toisten ottaneen tarjolla olleita hedelmiä.

Amerikkalaislehden mukaan asiantuntijat pitävät tapausta jälleen yhtenä todisteena siitä, että koronavirus voi tarttua aerosolimuodossa. Siis häviävän pienten ja ilmassa jopa minuutteja kelluvien hiukkasten kautta.

Muun muassa Maailman Terveysjärjestö WHO on kuitenkin todennut, ettei tällaista riskiä juuri ole, ja kertonut taudin leviävän pääasiallisesti suurempien yskiessä tai aivastaessa ulos lentävien pisaroiden kautta. Ne putoavat nopeasti, eivätkä lennä kauas. Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on samoilla linjoilla. THL:n mukaan koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisara- ja kosketustartuntana, kun henkilö yskii tai aivastaa. Pintojenkaan osuus viruksen leviämisessä ei THL:n mukaan nykytiedon valossa ole merkittävä.

LATimes viittaa tutkimukseen, jossa koronaviruksen havaittiin pysyvän laboratorio-oloissa yllättävän pitkään hengissä niin erilaisilla pinnoilla kuin aerosolimuodossakin. Eräs tutkijoista on UCLA:n tartuntatautiasiantuntija Jamie Lloyd-Smith. Hänen mukaansa on mahdollista, että laulajien voimakkaat uloshengitykset levittivät viruspartikkeleita ympäri tilaa.

– Voidaan ajatella, että kova äänenkäyttö levittäisi myös enemmän pisaroita ja aerosoleja, hän arvioi.

Lloyd-Smith luonnehtii harjoituksia niin kutsutuksi ”supertartunnaksi”.

Virusten ilmassa leviämiseen erikoistunut tutkija Linsey Marr puolestaan toteaa joidenkin ihmisten pystyvän levittämään jopa tuhatkertaisia määriä pieniä partikkeleita toisiin verrattuina. Kuoron tapahtumat ovat hänestä varoitus.

– Tämä voi auttaa ihmisiä ymmärtämään, että meidän on oltava varovaisia.