Kuorma-autojen jonot Kiinassa ruiskuttavat desinfiointiainetta

– En ole koskaan nähnyt kotikaupunkiani tällaisena. Tänään kaupungissa suoritetaan suuren luokan desinfiointia koronavirusepidemian hillitsemiseksi, kiinalaistoimittaja Qingqing Chen tviittaa.

Hän on jakanut alla näkyvän kerrostalosta kuvatun videon. Siinä näkyy pitkä jono hitaasti eteneviä kuorma-autoja, jotka suihkuttavat desinfiointiainetta valtatiellä.

Video on kuvattu Yichangissa Hubein maakunnassa. Kaupunki sijaitsee noin 400 kilometrin päässä Wuhanista.

Qingqing Chenin mukaan Yichanghissa oli todettu tiistaihin mennessä jo ”reilusti yli 400” vahvistettua koronavirustapausta.

I have never seen my hometown like this😢😢Tonight, the city conducts full-scale disinfectant to contain #CoronavirusOutbreak, Yichang has recorded so far more than 400 confirmed cases as of Tuesday. The city is 400 kilometers away from #Wuhan. #2019_nCov pic.twitter.com/MdNpPXUddP

— Qingqing_Chen (@qingqingparis) February 4, 2020