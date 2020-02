Kuopiossa kaksi uutta koronaepäilyä

Kuopion ylipistollisessa sairaalassa on koronavirusepäilyn takia tutkittavana kaksi henkilöä, Kuopion yliopistollinen sairaala KYS tiedottaa.

Pariskunta oli saanut lieviä hengitystieinfektioita Pohjois-Italiaan suuntautuneen matkan jälkeen.

KYSin mukaan tartunnasta epäillyt ovat kotieristyksessä.

– COVID-19 tartuntaa epäiltäessä näytteen ottaminen on aiheellista, mikäli henkilöllä on tuoreen hengitystie-infektion oireita ja hän on oleskellut epidemia-alueella 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua, KYSin infektioylilääkäri Irma Koivula ohjeistaa.

Nyt tutkittujen henkilöiden yhteydenotto terveydenhuoltoon sujui ohjeiden mukaan puhelimitse, jolloin heidät ohjattiin KYSiin näytteiden ottoa varten.

Testitulokset koronaviruksen varalta saadaan perjantaihin 28.2. mennessä.