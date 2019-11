Kuollut kissa pöydälle – Elina Lepomäki: Ei mitään järkeä

Kansanedustajan mielestä symbolipolitiikassa ei aina ole päätä eikä häntää.

Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki puhui kokoomusnuorten liittokokoukselle Espoossa.

– Linja tarkoittaa sitä, että me olemme jotain mieltä. Me osaamme olla myös eri mieltä. Me uskallamme olla myös valtavirtaa vastaan, silloin kun tarpeen on. Ja me uskallamme myös muuttaa mielipidettämme silloin, kun tulee uutta tietoa, Elina Lepomäki linjasi.

– Me annamme tilaa erilaisuudelle. Mutta ennen muuta me nojaamme tietoon. Me olemme johdonmukaisia, systemaattisia ja ennustettavia.

Lepomäen mukaan voi myös määritellä, mitä linja ei ole.

– Oma linja ei ole varjonyrkkeilyä, se ei ole ole olkiukkojen tekemistä, se ei ole whataboutismia, se ei ole hyvesignalointia.Lepomäen mukaan omaa linjaa vetävä ei tulkitse tahallaan väärin tai ole tekopyhä asian vierestä.

Tietoteoreetikko Nassim Talebin määritelmä sopii Lepomäen mukaan hyvin kuvaamaan valloillaan olevaa identiteetti- ja symbolipolitiikkaa, ”jossa ei välttämättä ole päätä eikä häntää eikä mitään järkeä”.

Wikipedian määritelmän mukaan identiteettipolitiikka on ”poliittisen ryhmän muodostamista rodun, sukupuolen, etnisen ryhmän, seksuaalisuuden tai muun vastaavan ominaisuuden mukaan, ei poliittisen ideologian tai taloudellisten etujen perusteella” ja sille on tyypillistä jyrkkä jaottelu. Alueella voidaan olla esimerkiksi silloin, kun käydään poliittista kohua tv-sketseistä ja joulujuhlista.

Ilmiötä arvosteleva Taleb on kuvaillut sitä kuolleen kissan strategialla:

– Jos heität kuolleen kissan pöydälle, kun argumentit loppuvat, niin okei, kaikki pöytäseurueessa katsovat sitä, Lepomäki referoi.

Nassim Talebin mukaan kaikki järkyttyvät ja tulevat shokeeratuiksi – mutta se ei ole kissanheittäjälle olennaista, vaan tämä:

– He puhuvat kuolleesta kissasta, asiasta josta haluat heidän puhuvan, eivätkä he puhu siitä asiasta joka on aiheuttanut murhetta.