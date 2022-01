Kuolleisuus laskee Euroopassa, vaikka tartunnat räjähtivät – näin rokotukset vaikuttavat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ylilääkärin mukaan rokotukset suojaavat vakavalta taudilta.

Koronatartuntojen kasvu Euroopassa ei näy kuolleisuuden lisääntymisenä, sanoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Otto Helve tiedotustilaisuudessa.

Vaikka tartuntojen määrä on kaksinkertaistunut, kuolleisuuden määrä on laskussa. Helven mukaan tämä kertoo siitä, että rokotukset suojaavat hyvin vakavalta koronataudilta.

– Täysin rokotetuissa ilmaantuvuudet ovat nousseet, eli rokotukset eivät enää suojaa tartunnalta yhtä tehokkaasti kuin aiemmin, mutta ne suojaavat hyvin vakavalta taudilta, Helve sanoi.

Suomessa on tällä hetkellä 330 koronapotilasta sairaalahoidossa. Osa potilaista on kuitenkin hakeutunut hoitoon muun kuin koronan takia. Tehohoidossa on yhteensä 59 potilasta.

– Erikoissairaanhoitoa kuormittavat nyt erityisesti rokottamattomat, Helve sanoi.

THL muuttaa myös karanteeneja koskevaa toimintaohjettaan. Jatkossa tartuntatautilääkärin määräämä karanteeni olisi 5–10 päivää, Helve kertoo.

Viimeisen kahden viikon aikana Suomessa on annettu lähes 600 000 kolmatta rokoteannosta. Nyt kolmansia rokotteita annetaan paljon työikäisille.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki korostaa, että ilman tehosterokotuksia vakavien tautien osuus olisi paljon nykyistä suurempi.

Voipio-Pulkin mukaan rajoituksia tarvitaan, jotta rokotussuojan vahvistamiselle saataisiin enemmän aikaa.

– Yhteiskunnan toimivuuden kannalta kontakteja pitää vähentää, Voipio-Pulkki sanoi tiedotustilaisuudessa.