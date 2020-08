Kuohuntaa Kiinan eliitissä – ”Maa valuu kohti katastrofia”

Kiinan presidentti Xi Jingpingin väitetään synnyttäneen laajaa tyytymättömyyttä maan kommunistipuolueen vaikuttajissa.

Puolueen eliittikoulussa opettanut entinen professori Cai Xia poistui Kiinasta saatuaan tehtävästään potkut maanantaina. Irtisanomisen taustalla oli julkisuuteen vuotanut ääninauha, jolla vuodesta 1992 asti tehtävässään toiminut Cai arvosteli maan presidenttiä.

Hänen mukaansa Xi Jingping on tehnyt valtakaudellaan Kiinasta ”koko maailman vihollisen”. Puolueen sisäinen vastarinta on pidetty toistaiseksi kurissa kostotoimien ja tekaistujen korruptiotutkintojen pelolla.

Cai Xia toteaa The Guardian -lehdelle olleensa potkuista helpottunut.

– En ole ainoa, joka haluaa erota tästä puolueesta, ex-professori sanoo.

Presidentin itsevaltainen tyyli heikensi myös maan vastausta koronaviruskriisiin. Puoluelehden julkaiseman puheenvuoron perusteella Xin tiedetään olleen selvillä tilanteesta jo tammikuun 7. päivänä eli kaksi viikkoa ennen tiedon julkistamista. Kiinan johto on syyttänyt peittelystä jälkikäteen paikallishallintoa.

– Hän tiesi tilanteesta 7. tammikuuta, mutta ei julkistanut asiaa tai ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin. Eikö vastuu kuulu siis hänelle, Cai Xia kysyy.

Valta-asemansa vuoksi Xi Jingping ei välttämättä edes saa tarvittavia tietoja, sillä hallinnon alemmilla tasolla pelätään mahdollisia rangaistuksia.

– Presidentin alaiset ovat liian peloissaan kertoakseen totuutta, joten väärien päätösten tekeminen jatkuu, kunnes tilanne lähtee täysin käsistä. Se on kuin noidankehä, eikä ole mitään keinoa estää Kiinaa valumasta kohti katastrofia, ex-professori sanoo.

