Kuntoutusyrittäjät haluavat palvelusetelit kaikkiin kuntiin

Valinnanvapaus olisi tuonut eri asiakasryhmät tasa-arvoiseen asemaan, arvioi Kuntoutusyrittäjien toiminnanjohtaja.

Kuntoutusyrittäjien toiminnanjohtajan Hanna-Kaisa Järven mukaan mielestä häviäjä sote-uudistuksen kaaduttua on palvelujen tarpeessa oleva kansalainen. Valinnanvapaus ja sen välineet olisivat hänen mukaansa tuoneet eri asiakasryhmiä tasa-arvoisempaan asemaan.

– Nyt asiakkaalla ei edelleenkään ole mahdollisuutta valita itse, kuka häntä hoitaa, ellei hän käytä siihen kokonaan omia varoja, hän toteaa tiedotteessa.

Järvi toivoo, että valmistelussa seuraavalla vaalikaudella huomioidaan jo tehty työ eikä kaikkea aleta keksiä alusta.

– Kuntoutus on erinomainen esimerkki vaikuttavuudesta. Jonot lyhenevät ja terveydenhuollon kustannukset pienenevät, kun kuntoutus on oikea-aikaista. Niissä kunnissa, joissa palveluseteli ja fysioterapeutin suoravastaanotto on otettu työkaluiksi, on saatu syntymään selkeitä kustannussäästöjä. Kuntalaiset ovat tyytyväisiä nopeaan, työ- ja toimintakykyään tukevaan tehokkaaseen hoitopolkuun, Järvi kertoo.

Hän toteaa, että nyt kun sote-uudistus lykkääntyy, erityisesti kuntien paineet tuottaa kuntalaisille oikea-aikaisia ja riittäviä sosiaali- ja terveyspalveluja kasvavat entisestään.

– Monet kunnat ovat jo nyt vaikeuksissa. Siksi hallinnollisesti kevyt ja asiakkaille helppokäyttöinen palveluseteli pitää nyt ottaa käyttöön kaikissa kunnissa. Näin säästytään raskailta ja aikaa vieviltä kilpailutuksilta. Samalla mahdollistetaan kuntalaisille vapaus hakeutua myös pienten palveluntuottajien asiakkaiksi, Järvi huomauttaa.

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry korostaa, että erityisesti vähävaraisille kansalaisille tärkeää Kela-korvausta ei tule missään tapauksessa lakkauttaa ennen kuin korvaavia rahoitusmalleja on pilotoitu.

– Kela-korvaus on kutistettu niin pieneksi, että se ei alun perin tarkoitetulla tavalla pura julkiseen terveydenhuoltoon kohdistuvia paineita madaltamalla myös vähävaraisempien mahdollisuutta hakeutua halutessaan hoitoon yksityiselle sektorille julkiselle jonottamisen sijaan, Järvi toteaa.