Kuntien sote-ulkoistusten rajoittaminen jatkuu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Niin sanotun rajoituslain voimassaoloa on jatkettu vuoden 2022 loppuun asti.

Lailla rajoitetaan kuntien sote-palvelujen ulkoistuksia ja investointeja. Sote-palvelujen yhteistoiminta-alueita koskevan Paras-puitelain velvoitteita on jatkettu vuoden 2020 loppuun.

Kuntien ja kuntayhtymien päätösvaltaa sosiaali- ja terveyspalveluissa rajoitetaan laeilla maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun aikana.

Rajoituslaki edellyttää, että kuntien ja kuntayhtymien pitkäaikaisissa sote-palvelujen ulkoistussopimuksissa on irtisanomisehto, jos sopimus on voimassa vuoden 2020 jälkeen. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan irtisanomisehto on kirjattava, jos sopimuksen ennakoitu vuotuinen arvo ylittää 30 prosenttia kunnan tai kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosittaisista menoista.

Laki rajoittaa lisäksi rakennusten pitkäaikaisia käyttöoikeussopimuksia sekä merkittäviä sosiaali- ja terveydenhuollon investointeja, joiden arvonlisäverottomat kokonaiskustannukset ylittävät viisi miljoonaa euroa.

Paras-laki puolestaan velvoittaa kunnat järjestämään sote-palvelut riittävällä, vähintään noin 20000 asukkaan väestöpohjalla. Tätä velvoitetta on jatkettu lailla, jonka tarkoituksena on estää yhteistoiminta-alueiden purkaminen.

Lait tulevat voimaan ensi vuoden alussa.