Kuntien ostolaskujen tiedoissa virheellisiä tunnuksia ja summia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Handata-hanke on julkaissut julkisia hankintoja koskevia taloustietoja, jotka on kerätty pääosin kuntien verkkopalveluista.

Tiistaina verkossa avattiin handata.fi -palvelu, joka sisältää perustiedot kaikkien manner-Suomen kuntien ostoista. Lisäksi palvelusta löytyvät julkisia hankintoja koskevan lain alaisten toimijoiden tekemät kilpailutetut hankinnat vuosilta 2015-2017. Hanke on toteutettu Varsinais-Suomen Yrittäjien johdolla.

Kuntien ostolaskutiedot kerättiin viime vuonna eri avoimen datan lähteistä. Suurin osa tiedoista on julkaistu kuntien omissa verkkopalveluissa ja pienempi osa avointa dataa keräävissä palveluportaaleissa.

Kuntien julkaisemista taloustiedoista on hankkeen vetäjien mukaan paljastunut paljon puutteita.

– Materiaaleissa on virheellisiä Y-tunnuksia, tai tunnusta ei ole merkitty tietoihin ollenkaan. Tiedot ostettujen tavaroiden ja palvelujen toimittajasta saattavat lisäksi olla virheellisiä tai ne puuttuvat kokonaan. Myös summissa on paljon puutteita, joita on tekemiemme lisäkyselyjen yhteydessä kuitattu pilkku- tai nollavirheiksi. Lisäksi materiaalista paljastuu, kuinka paljon julkisella puolella siirretään veronmaksajien rahaa sisäisesti paikasta toiseen: esimerkiksi kunta laskuttaa itse itseään, Handata-hankkeen projektipäällikkö Jorma Saariketo kertoo tiedotteessa.

Kuntien ostolaskudatan julkaisua ohjaa Kuntaliiton suositus, jota on tavalla tai toisella noudattanut ainoastaan 28 kuntaa. Handata-hankkeen kuntajohtajille tekemän kyselyn mukaan Kuntaliiton suositus ostolaskudatan julkaisemisesta tunnetaan, mutta sen noudattaminen on varsin vähäistä etenkin keskikokoisissa ja pienissä kunnissa.

– Ostolaskudatan julkaiseminen tulisi tehdä lainsäädännöllä pakolliseksi avoimuuden lisäämiseksi. Varsinais-Suomen Yrittäjien tavoitteena on, että osto- ja hankintadatan aiempaa laajempi julkisuus terävöittää julkisten ostajien toimintatapoja ja lisää painetta kehittää virkakunnan talousosaamista, Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter toteaa.

Verkkopalveluun lisätään loppukesällä 2019 myös vuoden 2018 ostolaskudata. Jatkossa palveluun lisätään myös muun muassa tietoja kuntien henkilöstökuluista ja velkaantuneisuudesta.

– Toivomme, että avoin tieto kuntien ostolaskudatasta lisää kuntien taloudenpidon läpinäkyvyyttä ja kasvattaa ymmärrystä siitä, mihin ja miten kansalaisten veromiljardit kuluvat. Sekä päättäjät, virkamiehet että kuntalaiset löytävät nyt tiedot kuntien ostolaskuista ja hankinnoista nopeasti, yhdestä ja samasta paikasta, Munter kertoo.