Kuntia vaaditaan vetäytymään vapailta markkinoilta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EK:n ja Yrittäjien mukaan kuntien tehtävänä ei ole kilpailla yksityisten yritysten kanssa.

Suomen Yrittäjät (SY) ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK vaativat kuntien vetäytymistä markkinoilta.

Ensi vuoden alussa kuntien sidosyksiköiden mahdollisuutta myydä palveluja myös muille kilpailluilla markkinoilla rajoitetaan entistä tarkemmin. SY ja EK arvostelevat yhteisessä tiedotteessaan tapaa, jolla kunnat ovat reagoineet muutokseen.

– Sen sijaan, että kuntayhtiöiden toiminta sopeutettaisiin sääntelyn vaatimuksiin, on keksitty uusi tapa kiertää sääntelyä ja laajentaa markkinoilla toimimista entisestään. Kuntien tehtävänä ei ole kilpailu yksityisten yritysten kanssa, järjestöt toteavat.

Kunnat ovat usein perustaneet kaksi yhtiötä samalle toimialalle, joista toinen toimii omiin tarpeisiin ja toinen kilpailee yritysten kanssa.

Esimerkiksi Turussa ruoka-, siivous- ja kiinteistönhoitopalveluita tuottava Arkea kilpailee avoimesti, samalla kun uusi Kaarea Oy palvelee omistajiaan ilman altistusta markkinoilla. Kuntien omistama eläkevakuutusyhtiö Keva aikoo menetellä samoin työterveydenhuollon alalla.

– On väärin, että yksityinen yritys joutuu kovaan kisaan toisen kunnan omistamaa yhtiötä vastaan, jolla on yksinoikeuksilla ja verovaroilla kerrytetty tase. Kunnan toiminnan perusperiaate on paikallisuus, eikä se enää toteudu, Suomen Yrittäjien kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekin sanoo.

Kuntien vetäytyminen markkinoilta voitaisiin toteuttaa esimerkiksi myymällä pois yhtiöt, jotka kilpailevat laajasti yritysten kanssa täysin markkinaehtoisessa liiketoiminnassa.

Järjestöt painottavat, ettei julkisen monopolin tilalle tule luoda yksityistä monopolia.

– Kunnat eivät omistajina ole juuri vaatineet tuottoa markkinaehtoisiksi muuttuneilta yhtiöiltään. Tämä on harvoin viisasta omistajuutta, Grekin toteaa.

– Yhtiöt voivat hyödyttää kuntataloutta siten, että omistuksesta irtaudutaan ja kunta saa tuotot myynnistä. Tällöin varojenkeruutarve muualla vähenee, mikä kiihdyttää myös kasvua.

Sakkoja kilpailuneutraliteetin rikkomisesta

EK:n johtaja Tommi Toivolan mukaan kuntien olisi jatkossa noudatettava kilpailuneutraliteettisääntelyä. Hän pitää outona, jos kunnat toimivat markkinoilla kuntalaisten rahoilla ja ottavat riskejä eri puolilla Suomea.

Sääntelyn rikkomisesta voitaisiin jatkossa määrätä maksettavaksi sakkoa ja vahingonkorvauksia, kuten toimitaan myös muun kilpailusääntelyn kohdalla.

– Yksinkertaisin tapa ratkaista kilpailuneutraliteettiongelmat olisi luonnollisesti se, etteivät yksityinen ja julkinen kohtaisi samoilla markkinoilla. Meillä on hyvää sääntelyä kilpailun tasapuolisuuden turvaamisesta julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan välillä, mutta sen noudattamisen valvontaan tarvitaan lisää tehoa ja vauhtia, Toivola toteaa.