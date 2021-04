Kuntavaalien siirrosta vaaditaan riippumatonta selvitystä

Kokoomusnuoret vaatii riippumatonta ja kattavaa selvitystä vaalien siirtoon johtaneista tapahtumista.

Eduskunta päätyi maaliskuussa siirtämään kuntavaaleja puoluesihteerien työryhmän esityksestä huhtikuulta kesäkuulle. Alkuperäinen vaalipäivä olisi ollut eilen sunnuntaina 18.4.

Kokoomusnuorten mukaan viime päivinä vaalien siirtoa edeltäneistä ja siihen johtaneista tapahtumista on paljastunut paljon huolestuttavia tietoja.

Kokoomusnuoret nostaa esille huolen siitä, minkälaisten taustaselvitysten ja laskelmien pohjalta vaaleja päädyttiin siirtämään. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on kertonut, että niin sanottu kauhuskenaario 2 600-11 000 koronatartunnasta vaalipäivänä valmisteltiin vain päivän varoitusajalla eivätkä laitoksen mallintajat osallistuneet työhön, sillä he olivat lomalla.

– Sunnuntaina 18.4. raportoitiin, että viimeisen kahden päivän aikana koronatartuntoja on todettu yhteensä 498 kappaletta, alle 250 päivässä. On selvää, että THL:n antama laskelma, jolla vaalien siirtoa myös osaltaan perusteltiin, oli täysin pätemätön. Herää kysymys, että miten tällainen laskelma on edes kehdattu päästää THL:sta ulos? Ymmärretäänkö THL:ssa, minkälaiset vaikutukset tällä laskelmalla on ollut, toteaa Kokoomusnuorten puheenjohtaja Matias Pajula.

– Tilanteessa, jossa riittävän laadukasta laskelmaa ei voida valmistella oikeusministeriön antaman käsittämättömän aikataulun takia, vastuullista olisi ollut kertoa tilanne ja todeta, että laskelmaa ei voida valmistella eikä antaa täysin pätemättömiä laskelmia ministeriölle, hän jatkaa.

Kokoomusnuoret vaatii, että selvityksessä tutkitaan erityisesti oikeusministeriön toimia vaaleja edeltäneen vuoden ajalta ja erityisesti vaalien siirtoa edeltäneeltä viikolta.

Järjestö muistuttaa, että kuntavaalien päivämäärä on ollut tiedossa neljä vuotta ja aikaa riittäville valmisteluille olisi ollut runsaasti.

Lisäksi Kokoomusnuoret hämmästelee kiirettä, jolla vaalien siirtoon yhtäkkiä päädyttiin, vaikka sekä puoluesihteerit että oikeusministeri olivat vain muutama päivä ennen siirtoa kertoneet, että vaaleja ei tulla siirtämään.

Kokoomusnuorten mielestä vaaleja edeltäneet tapahtumat ja poukkoileva ja arvaamaton viestintä kertovat oikeusministeriön sisällä olevista johtamisongelmista ja luokattoman huonosta valmistelusta.

Matias Pajulan mukaan julkisuuteen tulleiden tietojen pohjalta vaikuttaa siltä, että myös vaalien siirtoon oikeusministeriö alkoi valmistautua vasta muutama päivä ennen päätöstä siirrosta.

– Laskelmat koronatartuntojen määrästä vaalipäivänä pyydettiin THL:sta vain päivää ennen vaalien siirtoa ja osaltaan sen takia THL:n antamat laskelmat olivat täysin kelvottomia. Eikö kukaan ollut osannut tätä ennen valmistautua edes ajatuksen tasolla vaalien siirron tarpeeseen? Tehdäänkö ministeriöissä vaaleihin ja niiden siirtoon liittyviä valmisteluja täysin impulsiivisesti vain päivän varoitusajalla?

Kokoomusnuoret korostaa kuntavaalien siirron merkitystä ja vaatii riittävää valmistelua ja julkista keskustelua, jotta tällaiseen tilanteeseen ei jouduttaisi enää jatkossa.

– Tässä ei ole kyse pienistä yksityiskohdista. Tässä on kyse maamme demokratiasta. Länsimaisen demokratian kivijalan muodostaa turvalliset ja ajallaan järjestettävät vaalit. Sen kivijalan tulevaisuuden kannalta on täysin kestämätöntä, että vaaleja siirretään riittämättömän valmistelun takia kelvottomiin laskelmiin nojaten. Vielä ongelmallisempaa demokratiamme kannalta on, jos vaalien siirtoa koskeva keskustelu yritetään lakaista maton alle ja kuitata mitättömänä asiana, toteaa Pajula.

Kokoomusnuoret vaatii, että ulkopuolinen ja riippumaton taho toteuttaa kattavan selvityksen kuntavaalien siirtoon johtaneista tapahtumista ja niiden taustoista sekä oikeusministeriössä ja THL:ssa että kaikissa muissa julkishallinnon virastoissa, joilla tapahtumiin on ollut vaikutusta.

Lisäksi järjestö vaatii, että selvitys luovutetaan vapaasti julkisuuteen, jotta aiheesta voidaan käydä riittävä kansalaiskeskustelu ja jotta samanlaiseen tilanteeseen ei ajauduta enää tulevaisuudessa.