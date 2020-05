Kuntatyönantajilta raju ulostulo hoitajaliitoista: Te olette ongelma

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

KT Kuntatyönantajien neuvottelupäällikön mukaan hoitajajärjestöille ei riitä mikään.

Hoitajajärjestöjen tavoitteissa on se ongelma, että ne haluavat enemmän kuin mitä muulle kuntahenkilöstölle on tarjottu, toteaa KT Kuntatyönantajien neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas.

– Järjestöjen johtajat eivät sitä suoraan sano, mutta he haluavat kaikkien muidenkin palkankorotuksen koko sopimuskauden ajalta, Kuntatyönantajien neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas kirjoittaa blogissaan.

Hoitajajärjestöjen mielestä hoitajien palkkoja pitää korottaa kymmeniä prosentteja, koska vain heidän palkkakehityksensä on jäänyt jälkeen.

– He ovat raivoissaan kuntatyönantajille, kun sote-työnantajat eivät maksa koronasta ylimääräistä. Mutta kun sovittelija tarjoaa ylimääräistä erikoissairaanhoidon hoitajille koronalisän muodossa, he ilmoittavat, että se heikentäisi hoitajien palkkaetuja siitä, mitä ne jo ovat, Nybondas-Kangas kirjoittaa ja kysyy, että miten ihmeessä.

Kun mikään ei riitä

Kuntatyönantajien neuvottelupäällikön mukaan hoitajajärjestöt olivat saamassa sovittelijan kautta läpi monikymmenvuotisen tavoitteensa sote-sopimuksesta, mutta hoitajajärjestöt ilmoittivat, että se ei käy.

– Koska se ei tule päivässä, ja koska se ei tule sanelemalla juuri sen paperin muodossa, jonka he ovat tarjoilleet, Nybondas-Kangas tilittää.

Hoitajajärjestöt olivat saamassa läpi tavoitteensa myös kiky-tuntien poistosta, mutta he ilmoittivat, että sekään ei käy.

– Koska se ei jo tullut. Ja koska sovittelija on laittanut pari jaksotyön työaikajoustoa lisäävää ehdotusta mukaan, Nybondas-Kangas jatkaa.

Neuvottelupäällikkö sanoo luulevansa, että hoitajajärjestöt eivät halua päästä ratkaisuun.

– Koska he ajattelevat, että kun tämä korona helpottaa, he menevät lakkoon. Koska sitten voisi ehkä saada enemmän kuin nyt. Ja mitä siitä, että työnantajat joutuvat sitten irtisanomaan ihmisiä. Koska he luottavat siihen, että heidän väkeään tarvitaan niin paljon, että heitä ei irtisanota, Nybondas-Kangas kirjoittaa.

Pakon edessä työnantajat irtisanovat – hoitajiakin

Hän arvelee kuitenkin, että sovittelija ei ylitä yleistä linjaa syyskuussakaan, eikä valtioltakaan tule rahaa.

– Ei nyt eikä syyskuussa. Ja pakon edessä työnantajat irtisanovat sitten juuri niin monta, kun on taloudellisesti välttämätöntä. Hoitajiakin.

Neuvottelupäällikkö ihmettelee, että tältä pohjaltako olisi hyvä ponnistaa samantien jatkoneuvotteluihin hoitajien omassa pöydässä, kun välirikko järjestöjen välillä on täysin ilmeinen.

– Jos ette jatkossakaan aio rakentaa vaan vain rikkoa, niin te ette ole ratkaisu. Silloin te todella olette ongelma. Me olemme nyt aidosti pettyneitä siitä, mitä teitte. Itse asiassa nyt me olemme raivoissamme. Annetaan sen nyt laantua, Nybondas-Kangas päättää.

Hoitajat kertoivat omiin tarpeisiin väritettyjä osatotuuksia

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton (JHL) julkisten sopimusalojen neuvottelujohtaja Kristian Karrasch on jakanut Twitterissä Nybondas-Kankaan blogin saatteella ”tuttuja tuntemuksia, vaikka eri puolelta pöytää”.

Karrasch oikoi eilen sunnuntaina blogissaan Tehyn ja Superin sovittelijan ratkaisuesityksestä kertomia, omiin tarpeisiinsa värittämiä osatotuuksia. Erityisesti JHL:n neuvottelujohtaja hämmästeli hoitajajärjestöjen väitettä, että palkankorotustaso jäisi alle sen, mitä on sovittu muille aloille. Tämä ei Karraschin eikä Kuntatyönantajien työmarkkinajohtajan Markku Jalosen mukaan pidä paikkaansa.

Myös Karrasch arvioi, ettei hoitajaliittojen tarkoituksena ole päästä maaliin vielä pitkään aikaan, vaikka neuvotteluja on käyty jo tammikuusta asti. Karraschin mukaan hoitajaliitot ovat luvanneet jäsenilleen hurjat ”pilvilinnat”.

– Vielä tammikuusssa neuvotteluihin lähdettiin toisenlaisin odotuksin. Jokainen sopimus tehdään kuitenkin sen hetken tiedoilla ja tilannearviolla. Karu todellisuus iski kevään aikana neuvotteluasetelmiin, siinä ei ”itkupotkuraivarit” auta, Karrasch toteaa blogissaan.

Valtakunnansovittelijan tekemä kunta-alan ratkaisuesitys kaatui vappuaattona, koska hoitajajärjestöt Tehy ja Super eivät hyväksyneet sitä.

Sovittelijan kunta-alalle tekemän ratkaisuesityksen sopimuskauden kustannusvaikutus vastasi täsmälleen työmarkkinoiden yleistä linjaa.

