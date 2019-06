Kuntaministeri varoittaa – ei ole luvassa ruusuista aikaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sirpa Paateron mukaan kuntaliitosten esteet tulisi poistaa.

Kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.) olisi valmis poistamaan kuntaliitosten esteet, uutisoi Kuntalehti.

Kunnille on tulossa Antti Rinteen (sd.) hallituksen linjausten mukaan runsaasti lisää tehtäviä. Sirpa Paatero varoittaa kuntia tulevasta ajasta, koska kuntien velkataakka on niin iso. Vaikka kunnille on luvattu täysi korvaus uusien tehtävien hoitamisesta, tulisi kuntaliitosten esteet hänen mukaansa poistaa.

– Mahdolliset esteet pitää ainakin perata pois. Kuntia ei saa rangaista siitä, että kuntien määrää saadaan vähennettyä, Paatero toteaa Kuntalehden haastattelussa.

Ministerin mukaan hallitusohjelmassa lähdetään enemmän siitä, että ”jos ja kun liitoksia on tarpeen tehdä, kunnat eivät jättäisi liitosta tekemättä sen takia, että pelkäävät valtionosuuksien vähentymistä”. Tulevaan varautuminen kunnissa on kuitenkin vaikeaa, sillä mahdollisten uudistusten toteutusajoista on vain arvailuja.

Paatero myöntää, että varmuutta aikataulusta ei ole.

– Eri vuosille ne jakautuvat. Tärkeintä on, että saadaan lait voimaan tällä vaalikaudella ja luodaan näkymä siihen, miten asiat etenevät.

Kunnille ensi vuosi on tärkeä, koska indeksijäädytys ja kiky-sopimus poistuvat. Ministeri myötää olevansa huolissaan kuntien velkaantumisesta.

– Vaikka miljardi euroa kuulostaa isolta summalta, se ei ole iso raha, kun se jaetaan yli 300 kunnalle. Niistä kaksikolmasosa teki negatiivisen tuloksen. Vielä kun katsoo kuntien velkamääriä, niille ei ole tulossa ruusuista aikaa, ministeri varoittaa.