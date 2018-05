Kuntaministeri: Maakunta- ja sote-uudistus vihdoin maaliin

Anu Vehviläinen korostaa maakunta- ja sote-uudistuksen päätökseen viennin tärkeyttä.

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen (kesk.) mukaan uudistuksen kaataminen toisi tuleville vuosille suuren epävarmuuden ja hallitsemattoman tilanteen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen.

– Uudistuksen tavoitteiden toteutuminen on erittäin paljon kiinni maakuntien onnistuneesta toimeenpanosta. Kaikissa maakunnissa on tehty laadukasta uudistuksen valmistelua jo puolentoista vuoden ajan. Arvelen, että ne sadat naiset ja miehet, jotka valmistelevat parhaillaan omissa maakunnissaan maakunta- ja sote-lakien pykälien toimivuutta käytännössä, ovat uudistuksen todellinen asiantuntijajoukko. Heidän viestinsä meille päättäjille on ollut ja on: ”Älkää nyt jättäkö kesken, viekää uudistus päätökseen!”, Vehviläinen sanoi vappuna Lieksassa ja Nurmeksessa.

Hän totesi ymmärtävänsä, että osalla kansanedustajista ja eri puolueilla on kritiikkiä uudistuksen yksityiskohtiin ja jopa koko malliin.

– Toivon jokaisen kansanedustajan arvioivan lähiviikkoina, että kumpi on parempi vaihtoehto: viedä uudistus eteenpäin vai kaataa ja lykätä uudistus hamaan tulevaisuuteen.

Vehviläinen muistutti, että eduskunnan käsittelyssä oleva maakuntapohjainen malli on jo viides soten järjestämisen malli ja Juha Sipilän (kesk.) hallitus kuudes hallitus, joka uudistusta esittää.

– Nyt käsittelyssä olevassa esityksessä on huomioitu aikaisemmissa valmisteluissa esiin nousseet perustuslakivaliokunnan esittämät huolet ja huomiot. Vaatimukset ovat perustuslain näkökulmasta liittyneet erityisesti palveluiden tasapuoliseen turvaamiseen, soten järjestämiseen yhtä kuntaa suuremmilla alueilla ja päätöksenteon kansanvaltaisuuteen eli päättäjien valitsemiseen suorilla vaaleilla. Näistä perustavanlaatuisista näkökulmista katsoen nyt käsittelyssä oleva maakunta- ja sote-uudistus on merkittävä parannus nykytilaan, Vehviläinen sanoi.