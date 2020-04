Kuntaliitto: Uusiin tehtäviin suhtauduttava pidättyväisesti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kehysriihessä sovittu kuntien tukipaketti lieventää Kuntaliiton mielestä kuntatalouden akuuttia kriisiä.

Kuntaliitto kertoo olevansa tyytyväisiä siihen, että valtio kuuli kehysriihessä kuntien ja kaupunkien hädän ja jakaa koronakriisistä aiheutuvaa taakkaa. Kehysriihessä sovittu kuntien tukipaketti lieventää liiton mielestä kuntatalouden akuuttia kriisiä. Liitto pitää tärkeänä, että nyt tehtyjä linjauksia kyetään pian konkretisoimaan, jotta vaikutukset on arvioitavissa myös kuntatasolla. Epidemia kohtelee kuntia eri tavalla, ja siksi kohdentaminen on suunniteltava tarkkaan.

– Vaikka kunnat hoitavat poikkeustilan ja koronapandemian asettamia tehtäviä ketterästi ja pystyvät ylläpitämään rahoitustaankin koronakriisin aikana, niin tulevien vuosien kuntapalveluille tilanne on dramaattinen. Koska kriisin loppulasku ei kuitenkaan ole vielä tiedossa, tilannetta on arvioitava jatkuvasti sekä oltava valmis lisätoimiin, kommentoi Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen tiedotteessa.

Hallitus lupasi kohdistaa toukokuun lisätalousarviossa kunnille ja sairaanhoitopiireille vähintään noin miljardin euron lisätuen. Mittaluokka vastaa Kuntaliiton arviota kriisin ensivaiheen rahoitustarpeesta.

Hallitusohjelman tavoitteista ja esimerkiksi kuntien uusista ja laajenevista tehtävistä neuvotellaan syksyn budjettiriihessä. Valmistelu niiden osalta jatkuu edelleen.

– On selvää, että hallitusohjelman sisältö menee monin osin myöhemmin uusiksi ja esimerkiksi paikallishallinnolle asetettavat rahoitusasematavoitteet on arvioitava uudelleen korona-kriisin aiheuttamien vaikutusten myötä. Kuntien uusiin ja laajeneviin tehtäviin on tässä tilanteessa suhtauduttava erittäin pidättyväisesti, Karhunen toteaa.

Kuntaliitto muistuttaa, että kuntatalous oli heikon verotulokehityksen ja väestön ikääntymisen vuoksi jo ennen koronakriisiä suurten sopeuttamishaasteiden edessä. Nyt talouden rajoitustoimet, työttömyyden kasvu ja yrityskentän ongelmat iskevät kuntien veropohjaan ennen näkemättömällä nopeudella.

– Kuntien palvelutoiminta ei voi pidemmän päälle rakentua velanoton varaan. Kuntatalouden syvät kestävyyshaasteet eivät ole kadonneet minnekään, vaan koronakriisi syventää niitä. Tämä edellyttää sekä kuntien menokehitykseen että tulopohjaan vaikuttavia, kuntataloutta vahvistavia toimia myös jatkossa, painottaa varatoimitusjohtaja Timo Reina.