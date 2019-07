Kuntaliitto ESS:lle: Hoitajien pysäköintiä selvitettävä harkiten

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Liiton mielestä paikalliset käytännöt ovat helpoin keino ratkaista kotihoitajien pysäköintihankaluudet.

Kotihoitajien pysäköinnin hankaluus on ikuisuusongelma, johon on yritetty löytää ratkaisua jo pitkään. On myös väläytetty muutosta tieliikennelakiin.

Kuntaliitossa ei suoralta kädeltä lämmetä kotihoitajien pysäköintiongelmien ratkaisulle lakimuutoksella, kertoo Etelä-Suomen Sanomat Uutissuomalaisen jutussa.

– Täytyy muistaa, että tämä ei ole mikään maanlaajuinen ongelma. Jos jotain uutta lupakäytäntöä ryhdytään miettimään, niin sen toteutus ja vaikutukset pitää todella hyvin selvittää, muuten se tuo helposti uusia ongelmia. Tilannetta ei pitäisi myöskään sekoittaa niissä kunnissa, joissa ongelmia ei ole tai joissa on jo löydetty hyviä ratkaisuja, toteaa Kuntaliiton liikenneasiantuntija Johanna Vilkuna.

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) ei pidä hyvänä sitä, että kotihoidon työntekijöiden aikaa menee parkkipaikan etsimiseen tai pysäköintimaksujen hoitamiseen, kun henkilöstöresurssit on vedetty muutoinkin tiukille.

– Toki asia tarvitsee selvittelyä, jotta käytäntö kohtelisi samalla tavalla kaikkia kotihoidon työntekijöitä, niin julkisen kuin yksityisen, Kymäläinen sanoo.

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd.) linjasi viime viikolla, että kotihoidon työntekijöiden pitäisi saada pysäköidä maksutta. Marin aikoo käynnistävää selvityksen, jonka avulla koko maahan luotaisiin yhtenäinen käytäntö.

Kuntaliiton mukaan helpoin keino päästä pysäköintiongelmista on hakea paikallisia ratkaisuja. Monissa kunnissa on löydetty hyviä käytäntöjä pysäköintiongelmiin.

– Esimerkiksi Rovaniemellä kaupungin työntekijät ja yksityiset palveluntarjoajat voivat lunastaa yrityspysäköintitunnuksen, jolloin he voivat käyttää keskusta-alueen maksullisia pysäköintipaikkoja, Vilkuna sanoo.

Vilkuna pitää tärkeänä, että asia selvitetään yhteistyössä ministeriön ja eri tahojen kanssa. Kotihoidon pysäköintiongelmiin on esitetty ratkaisuksi vammaisen pysäköintiluvan kaltaista erikoislupaa, joka myönnettäisiin kotipalvelua tekeville tahoille. Samaa ehdottaa Marin.

Vilkuna ei usko, että pysäköintilupa yksin ratkaisisi ongelmaa.

– Erityislupahan ei itsessään lisää parkkipaikkojen määrää.

Vilkunan mielestä tiiviiden, vilkasliikenteisten kaupunkien kannattaa sen sijaan pistää kadunvarsipysäköinti maksulliseksi tai vähintään aikarajoitteiseksi.

– Se lisää pysäköintimahdollisuuksia, sillä paikat ovat paljon paremmin niitä tarvitsevien käytössä.