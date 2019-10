Kunta tarjoaa 10000 euron lahjan vauvasta

Manner-Suomen pienin kunta päätti tukea jokaista syntyvää tai adoptoitavaa lasta kymppitonnilla.

”Lapsen syntymä ja lasten kanssa eläminen on yksi upeimmista matkoista mitä ihminen voi elämässään koskaan kokea. Se päihittää hienoimmatkin ulkomaan seikkailut ja urakehitykset”, Luhangan kunnanjohtaja Tuomo Kärnä sanoo. ”Haluamme kuntana olla tukemassa tätä upeaa elämänvaihetta, joka tukee myös tämän ainutlaatuisen yhteiskunnan jatkuvuutta ennakoivasti.”

Luhangan kunta päätti keskiviikkona mittavasta lapsiperheiden tukipaketista. Luhankalainen perhe saa lapsen syntymän ja/tai adoption johdosta kunnalta tukea tuhat euroa vuodessa kymmenen vuoden ajan. Tuen ehtona on, että perhe on kirjoilla Luhangassa.

Tukipaketti on herättänyt kunnassa keskustelua ja aiheuttanut myös harmistusta. Kärnä julkaisikin tänään kunnan sivuilla ”vastineen tukipaketista harmistuneille.”

”Keskustelu siitä, että Suomeen syntyvä lapsi olisi ilmaston kannalta rasite tai tulisi jättää yksi lapsi tekemättä, on mielestämme kuvottavaa. Suomen koulutusjärjestelmän kautta on hyvät mahdollisuudet kasvaa ilmastonmuutoksen ratkaisijoiksi.”, Kärnä kirjoittaa vastineessa.

Luhangan kunnallisveroaste on lähinaapureihin verrattuna poikkeuksellisen alhainen, tuloveroprosentti on myös ensi vuonna 18,50. Valtion osuus kunnan budjettirahoituksesta on huomattava. Tukipaketin käsittelyn yhteydessä onkin herättänyt kritiikkiä myös se, että ”verotulojen ja valtionosuuksien suhdeluku on vääränlainen.”

Kunnanjohtaja Kärnä tyrmää kritiikin. ”Emme ole Luhangassa pyytäneet yhteiskunnalta mitään muuta kuin se mitä meille on annettu. Emme valita emmekä narise pinnallisista asioista ja elämme yhdessä matkaamme positiivisen kautta. Pinnankiillotus ja kevyiden pikkuheittojen kulttuuri ei onneksi ole vielä tänne rantautunut.”