Kunta alkoi myydä euron taloja, ihmiset raivostuivat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kiinteistöjä Italiassa on aiemmin myyty pimeästi ja omistaja on saattanut vaihtua useasti.

Usean kunnan päätös alkaa myydä rappeutuneita ja hylättyjä kiinteistöjä pois eurolla on aiheuttanut närää Italiassa, amerikkalaiskanava CNN kertoo.

Yksi tällaisia kiinteistöjä myyvistä kunnista on Castropignanon kylä noin 140 kilometriä Roomasta koilliseen. Kunnassa on noin 100 hylättyä rakennusta, ja ulkomaisten ostajien toivotaan kunnostavan kiinteistöt joko asuintaloksi tai turismia varten eli muun muassa majataloiksi. Ajatusta on pidetty hyvänä, sillä se tuo lisätuloja kuntiin ja antaa usealle rappeutuneelle kiinteistölle uuden mahdollisuuden.

Kaikki eivät kuitenkaan ole kuntien toimintaan tyytyväisiä. Nyt kiinteistöjen alkuperäisten asukkaiden perheiden kerrotaan ottaneen yhteyttä ja osa on jopa vaatinut kauppojen purkamista. Syynä on se, ettei kiinteistöjen alkuperäisille omistajien perillisille tai sukulaisille ole kerrottu kiinteistöistä ennen niiden laittamista myyntiin.

– Kuulin kunnan myyntisuunnitelmista ja otin yhteyttä elokuussa. Sen jälkeen näin jo uutisen, jossa kunnanjohtaja oli lähettänyt ilmoituksia kiinteistöstä ulkomaille, mutta kukaan perheestäni ei ollut informoitu tästä, 1950-luvulla Italiasta muuttaneen naisen perillinen kertoo CNN:lle.

Kanadalaisnaisen mukaan kyseessä on lapsuudenkoti, jota perhe on käynyt muutaman vuoden välein katsomassa.

– Olen niin vihainen ja turhautunut. Haluan, että kaupunki kukoistaa ja auttaa tekemään osani tätä tavoitetta, mutta älkää viekö kotiamme meiltä, nainen sanoo.

Kiinteistön osoittaminen perheen omaksi on kuitenkin arvioitua hankalampaa. Kunnanjohtajan Nicola Scapillatin mukaan nyt myytävien kiinteistöjen omistaja on saattanut vuosikymmenten aikana vaihtua useastikin, eikä kaikkea virallista tietoa ole kirjattu kauppakirjoihin esimerkiksi veronkierron vuoksi. Alkuperäisiä omistajia on kuitenkin tavoiteltu postitse.

Tilanteen perheille tekee entistä hankalammaksi paikallinen lainsäädäntö. Suurin osa kiinteistöistä on huonossa kunnossa, ja voimassa olevan lain mukaan kiinteistöjen omistajat ja perilliset ovat vastuussa siitä, ettei niiden kunto tuota turvallisuusuhkaa muille. Sakot laiminlyönnistä voivat olla jopa pahimmillaan satoja euroa tai jopa pidätys.