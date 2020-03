Kunta-alan neuvottelijat pyytävät sovittelua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

JUKOn puheenjohtajan mukaan kuukausien neuvottelujen lopputulos on mahalasku kunta-alalla.

KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt pyytävät yhdessä valtakunnansovittelijaa kutsumaan osapuolet sovitteluun.

Kunta-alan neuvotteluosapuolet ovat käyneet tammikuusta lähtien tiiviitä neuvotteluja uusista työ- ja virkaehtosopimuksista ja kunnallisesta pääsopimuksesta.

– Omin voimin ratkaisua ei syntynyt. Katsomme nyt eteenpäin ja sovimme, että pyydämme avuksi sovittelijan, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön (JUKO) hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoo tiedotteessa.

JUKO sopii kunnissa opettajien, teknisen henkilöstön, lääkärien ja kuntien yleistä sopimuksesta.

Osapuolet totesivat tänään iltapäivällä, ettei tulokseen ole päästy. Ulkopuolista apua tarvitaan kaikkiin sopimuspöytiin.

Kunnan sopimusneuvotteluihin osallistuvat neuvottelujärjestöt JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty), Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö Koho (Super, Tehy ja Suomen pelastusalan ammattilaiset) ja KT Kuntatyönantajat.

– On surkeaa, että Suomen suurimman sopimusalan osalta palkansaajia kohdellaan näin. Lähes kaikilla muilla sopimusaloilla on sovittu uusista sopimuksista, mutta kunta-alalla kuukausien neuvottelujen lopputulos on mahalasku. Kuitenkin kuntien työntekijät kantavat nyt poikkeusoloissa vastuuta koko Suomen pyörittämisestä, Luukkainen toteaa.

JUKO kertoo pyrkineensä tuomaan aktiivisesti pöytään vaihtoehtoja, joilla neuvotteluja olisi ollut mahdollista viedä eteenpäin, mutta tähän ei kaikilta osapuolilta löytynyt ymmärrystä.

PÄIVITYS 31.3.2020 kello 16.50: Lisätty juttuun tieto, että KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt pyytävät yhdessä valtakunnansovittelijaa kutsumaan osapuolet sovitteluun.