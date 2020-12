Kunta-alan 400000 eläkettä maksettiin vahingossa etuajassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keva on inhimillisen virheen vuoksi maksanut kunta-alalta eläkettä saavien tammikuun eläkkeet liian varhain. Tammikuun eläkkeet maksetaan eläkkeensaajien tileille jo tänään 17.12.

Tilanne koskee noin 400 000 Kevan kunta-alan eläkkeensaajaa.

Kunta-alan eläkkeiden olisi pitänyt olla asiakkaiden tileillä vasta maanantaina 4.1.2021.

Näin ollen kunta-alalta eläkettä saavat eivät virheen vuoksi saa eläkettä tammikuun puolella 2021. Seuraavan kerran eläke maksetaan heille keskiviikkona 3.2.2021.

– Tämä on hyvä huomioida oman talouden suunnittelussa joulun ja uudenvuoden aikaan, sanoo Kevan varatoimitusjohtaja Kimmo Mikander.

Keva on selvittänyt verottajan alustavan kannan, jonka mukaan joulukuussa virheellisesti maksettu tulevan tammikuun eläke luetaan vuoden 2020 eläketuloksi. Tästä aiheutuvia ongelmia ja niiden ratkaisukeinoja selvitetään.

Asiakkaan tilanteesta riippuen virheellä voi olla vaikutusta esimerkiksi Kelan etuuksiin. Keva on ollut asiasta yhteydessä Kelaan.

– Pyydämme anteeksi asiakkailtamme, joita tehty virhe koskee. Syynä on inhimillinen virhe. Vuodenvaihteen vuoksi maksutietoihin tehdään runsaasti päivityksiä, josta syystä virheellinen maksupäivätieto on jäänyt tiedostoihin ja pankille on välittynyt väärä eläkkeiden maksupäivä. Heti kun huomasimme virheen, olimme yhteydessä pääpankkiin, mutta asialle ei enää voinut tehdä mitään, Mikander pahoittelee.