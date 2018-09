Ministeri kysyy: Kunnioittaako tekoäly arvojamme?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Mika Lintilä kutsuu sadat yritykset mukaan tekoälyn eettiseen kehittämiseen.

Suomen tekoälyohjelma kannustaa yrityksiä laatimaan tekoälyn eettisiä periaatteita. Tavoitteena on linjata, kuinka tekoälyä sovelletaan ja kehitetään yrityksissä reilulla ja luottamusta rakentavalla tavalla.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan tavoitteena on saada ensimmäisessä vaiheessa mukaan ainakin 300 yritystä.

– Tekoälyn käyttö lisääntyy ja arkipäiväistyy yrityksissä kovalla vauhdilla. Se on herättänyt myös huolen siitä, kunnioittaako uusi teknologia arvojamme. Tekoälyohjelma pyrkii nostamaan tekoälyn suomalaisyritysten menestystekijäksi, ja sen eettisen soveltamisen pohtiminen on vastuullisen yrityksen kilpailuvaltti, elinkeinoministeri Mika Lintilä toteaa tiedotteessa.

Tekoälyn soveltamisen kannalta olennaista on muun muassa se, etteivät tekoälyn tekemät päätökset eivät syrji ketään tai uhkaa kenenkään turvallisuutta. Tärkeää on myös, että tekoälyn opetuksessa käytetty data on tasapuolista.

Tekoälyn eettisestä soveltamisesta kiinnostuneille yrityksille järjestetään kick off -tilaisuus 5. lokakuuta Helsingissä. Yritykset voivat ilmoittautua mukaan tekoälyohjelman verkkosivuilla.

– Kick off -tilaisuus järjestetään juuri ennen isännöimääni AI Forum 2018 -konferenssia, jossa käymme eurooppalaisten ministerien ja tekoälyasiantuntijoiden kanssa keskustelua Euroopan kilpailukyvystä tekoälyn aikakaudella. Koen, että Euroopan vahvuus on luottamuksen rakentaminen. Yhdessä yritysten kanssa voimme tehdä Suomesta kansainvälisen mallimaan tekoälyn eettisessä soveltamisessa, Lintilä sanoo.