Kunnat laiminlyövät usein tilaajavastuulakia

Kuntiin tänä vuonna tehtävässä valvonnassa on löytynyt odotettua enemmän laiminlyöntejä tilaajavastuussa.

Aluehallintoviraston mukaan syyskuun puoliväliin mennessä tilaajavastuutarkastus on tehty 89 kuntaan, ja näissä on tarkastettu yhteensä 491 sopimusta. Tilaajavastuun laiminlyönneistä on annettu kuntiin yhteensä 200 toimintaohjetta, ja kuudessa tapauksessa harkitaan laiminlyöntimaksua. Tähän mennessä vain kymmenen kuntaa on selvinnyt tarkastuksesta puhtain paperein.

Kuntien valvontahankkeen toteuttaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue, joka vastaa tilaajavastuulain valvonnasta koko Suomessa.

– Tilaajavastuulain noudattamisen taso kunnissa on heikompaa, kuin mitä odotimme. Valvonnalle oli siis selkeä tarve, sanoo valvontahankkeesta vastaava tarkastaja Pauli Ollikka.

Tarkastajia on yllättänyt erityisesti se, että osassa kuntia näkyy selvää välinpitämättömyyttä tilaajavastuulakia kohtaan.

– Kunnat ovat isoina tilaajina suunnannäyttäjiä eri alojen yrityksille, ja senkin takia on tärkeää, että kunnat noudattavat tilaajan selvitysvelvollisuutta, Ollikka muistuttaa.

Kuntien laiminlyönnit ovat useimmiten liittyneet siihen, että tilaajavastuuselvitykset on hankittu vasta sopimuksenteon jälkeen, veroja ja eläkevakuuttamista koskevat selvitykset ovat sopimuksentekohetkellä yli kolme kuukautta vanhat tai selvityksiä ei ole säilytetty kahta vuotta töiden päättymisestä.

Valvonta jatkuu edelleen, sillä tämän vuoden aikana tilaajavastuutarkastus tehdään kaikkiaan noin 190 kuntaan.

Tilaajavastuulain tarkoitus on torjua harmaata taloutta ja epätervettä kilpailua.