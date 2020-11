Kunnanjohtaja: Pieni panostus pelastaisi Kehä III:n ruuhkilta

Outi Mäkelän mukaan Kehä V tarvitsee 84 miljoonan euron parannustyöt.

Nurmijärven kunnanjohtajan ja entisen kokoomuksen kansanedustajan Outi Mäkelän mukaan Kehä V:n kehittäminen olisi pienellä panostuksella pelastus Kehä III:n ruuhkiin.

– Jos tie saataisiin kuntoon, se olisi huomattava helpotus Kehä III:lle, joka tukkiutuu ruuhkista ja vaikuttaa koko pääkaupunkiseudun liikenteen sujuvuuteen, Mäkelä kirjoittaa Verkkouutisten blogissa.

Hän kertoo, että tällä hetkellä Mäntsälän ja Hangon välillä matka-ajassa eroa on kymmenen minuuttia Kehä III:n eduksi.

– Jos tie kunnostettaisiin siten, että vaihtuvista nopeusrajoituksista voitaisiin edes osittain luopua, matka-ajat kääntyisivät Kehä V:n eduksi ja erityisesti raskas liikenne siirtyisi enenevässä määrin Kehä V:lle, Mäkelä kertoo.

Mäkelä kirjoittaa, että Kehä V on palvelutasoltaan Etelä-Suomen huonoin päätie vuonna 2030 ilman perusparannusta ja toiseksi huonoin koko maassa.

– Kehä V tarvitsisi pikaisesti 84 miljoonan euron parannustyöt. Kehä V:llä tapahtuu runsaasti onnettomuuksia ja suurimpien riskipaikkojen vuoksi tiellä on paljon vaihtuvia nopeusrajoituksia ja toistakymmentä kilometriä alle 80km nopeusrajoituksia.

Mäkelän mukaan Kehä V:n vaikutus on ulottuu laajalle alueelle.

– Se ei ole mikään uusi hanke, vaan se on jo olemassa oleva tie, joka tunnetaan myös nimillä Hanko-Porvoo -tie tai VT 25. Tien varrella asuu väestöä 271 000 ja väestön kasvu on ollut viimeisen 20 vuoden aikana noin 12 prosenttia. Työssäkäyviä väestöstä on 129 000, joista yli 8500 pendelöi päivittäin Kehä V:llä. Tien varrella on useita teollisuuden työpaikkakeskittymiä ja yhteensä yli 11 000 työpaikkaa. Lisäksi tien varrelle on kaavoitettu yhteensä noin 8 000 työpaikkaa.