Näin kuningatar viestitti Kuuhun 50 vuotta sitten

Lauantaina tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun Apollo 11 laskeutui Kuun kamaralle 20. heinäkuuta 1969.

Nasa oli pyytänyt valtioiden päämiehiä lähettämään viestinsä ensimmäisille Kuuhun astuneille astronauteille.

The Guardian on julkaissut brittien kansallisarkistosta löytyvän kuningatar Elisabet II:n lähettämän viestin Apollo 11:n miehistölle. Kuningatar tervehtii siinä astronautteja juhlallisesti:

”Yhdistyneen Kuningaskunnan puolesta tervehdin kunnioittavasti taitoja ja rohkeutta, joiden ansiosta ihminen on päässyt Kuuhun. Lisätköön tämä ponnistus ihmiskunnan tietoa ja hyvinvointia.”

Brittien kansallisarkiston tiedoista selviää, ettei Buckinghamin palatsi ollut innoissaan Nasan ehdotuksesta. Viestin lähettämisen ei nähty olevan jotakin, ”mitä kuningatar tavallisesti tekisi”. Viesti päätettiin kuitenkin lähettää, koska pyynnöstä ei haluttu kieltäytyä.

Englannin kuningattaren lisäksi 72 valtionjohtajaa lähetti tervehdyksensä Apollo 11:n astronauteille. Viestit kulkivat Kuuhun pienellä levykkeellä astronauttien Neil Armstrongin ja Buzz Aldrinin mukana.

“On behalf of the British people, I salute the skills and courage which have brought man to the moon. May this endeavour increase the knowledge and well-being of mankind.” Queen Elizabeth II@theRealBuzz @astroMcollins #Apollo11 #ApolloXI #Apollo50thhttps://t.co/c6JZlAfy8a

— Alan Cleveland (@Alan_Cleveland) July 15, 2019