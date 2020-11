Kuningas ei ole enää koskematon Thaimaassa

Opiskelijajohtoisissa Thaimaan mielenosoituksissa arvostellaan nyt maan koskemattomana pidettyä monarkiaa.

Ensin mielenosoittajat vaativat vaalivilpistä syytetyn pääministerin, vaaleja edeltäneen sotilashallinnon johtaja Prayut Chan-o-chan eroa ja demokraattisemman perustuslain hyväksymistä. Sitten vaatimukset kohdistuivat myös kuninkaan vallan rajoittamiseen.

Thaimaan sodan jälkeinen historia on ollut kamppailua demokratian ja sotilashallinnon välillä, mutta tähän asti kuningas on jätetty arvostelun ulkopuolelle. Harvoja monarkiaa arvostelleita on tuomittu pitkiin vankeusrangaistuksiin ja osa heistä on maanpaossa.

Vuonna 2016 kuninkaaksi noussut Maha Vajiralong viettää vuosittain paljon aikaa eteläisessä Saksassa. Kuninkaan politiikkaan puuttumisen lopettamista vaatineet mielenosoittajat ovat vedonneet myös Saksan hallitukseen, jotta kuninkaan ei annettaisi sieltä käsin vaikuttaa maansa politiikkaan.

Saksan ulkoministeri Heiko Maas sanoi eri medioille antamassaan lausunnossa Angela Merkelin hallituksen tehneen kuninkaalle selväksi, ettei tämän tule osallistua Thaimaan politiikan johtamiseen Saksasta käsin.

EU-puheenjohtaja Saksan parlamentissa on käyty keskustelua siitä, pitäisikö unionin ja Thaimaan väliset vapaakauppaneuvottelut jäädyttää siksi, kunnes Prayutin hallitus suostuu lopettamaan rauhanomaisesti mieltään osoittaneiden opposition edustajien pidätykset ja aloittaa mielipidevankien vapauttamiset.

Viimeksi EU:n kauppaneuvotteluista vastaava viranhaltija Paola Pampaloni sanoi EU:n olevan valmis palaamaan vapaakauppaneuvotteluihin niin pian kuin mahdollista.

Viime vuonna vaalivilpin avulla siviilihallitukseksi muuntunut sotilashallinto on mielenosoitusten jatkuessa osoittanut yllättävää sovinnollisuutta. Sisäministeri Somsak Thepsutin on toimittaja Kingour Lachongin saamien tietojen mukaan käynyt vankilassa tapaamassa kolmea keskeistä oppositiovaikuttajaa. Heihin kuului Thaimaan demokratiaa vaativan naisliikkeen johtaja Rung Panusya.

Optimistisimmat oppositiovaikuttajat uskovat tapaamisten kertovan siitä, että uuden sotilasvallankaappauksen sijasta hallitus pyrkii etsimään sovintoa opposition kanssa.

Thaimaalaisen Business Timesin mukaan pääministeri Prayut Chan-o-chan asemaan kohdistuu nyt paineita rauhanomaisen ratkaisun löytämiseksi. Lehden kysyessä asiaa Prayutilta tämä sanoi, että kysymys pitää esittää heille, jotka hänen syrjäyttämistään ovat esittäneet.

Mielenosoitusliike aikoo tulevissa mielenilmaisuissaan pitää kiinni vaatimuksistaan pääministeri Prayutin erosta, uusien vaalien järjestämisestä ja perustuslain muuttamisesta niin, että monarkian asema olisi eurooppalaiseen tapaan vain seremoniallinen. Oppositiopuolueet ja mielenosoittajat syyttävät Prayutin hallitusta valtansa suojelemisesta monarkian avulla.

Mielenosoituskulkueita on yritetty hajottaa sillä perusteella, että kuninkaallisten kulkueiden reitit on sijoitettu päällekkäin mielenosoittajien käyttämien reittien kanssa.

Johtavan oppositiopuolueen Pheu Thain johtoon kuuluva Sutin Klungsang vastustaa uusien vaalien pikaista järjestämistä. Bangkok Postissa hän sanoo, että hallitus ja parlamentti on ensin painostettava muuttamaan lakeja niin, että vaalien rehellisyydestä voidaan olla varmoja. Klungsangin mukaan uusien määräysten pitää olla niin selviä, ettei vaalien tulosta voida jälkikäteen muuttaa.