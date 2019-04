”Kun voitetaanhan me Ruotsi jääkiekossakin”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Petteri Orpon mukaan työllisyysasteessa pitää pystyä samaan kuin naapurimaassa.

Kokoomuksen puheenjohtaja valtiovarainministeri Petteri Orpon mukaan Suomen taloudessa ei ole varaa löysäillä. Orpo puhui Lahdessa puolueensa toritilaisuudessa.

– Nyt ei ole varaa millekään löysille, katteettomille vaalilupauksille. Ne ovat vastuuttomia. Ne ovat epäreiluja, koska niitä ei pystytä toteuttamaan tilanteessa, jossa meidän talouden käyrät menevät alaspäin, Petteri Orpo sanoi.

– Jos samaan aikaan lyödään moukarilla päähän työllistämistä ja yrittäjyyttä, ahkeruutta, niin talouskasvu hiipuu. Jos siihen vielä lisätään pysyviä julkisia menoja, niin me olemme Kreikan tiellä ihan saman tien.

– Siksi kokoomuslainen, vastuullinen talouspolitiikka, ja katsotaan eteenpäin – mietitään miten me saamme yrityksemme kasvamaan, ihmiset innostumaan, kehittämään itseään, aktiivisiksi Saa tehdä -Suomeen. Koska suomalaiset kyllä pystyvät, kunhan me poliitikot annamme siihen mahikset.

Petteri Orpo kertoi, miten joku on nyt päässyt kymmenen vuoden työttömyyden jälkeen töihin.

– Se on hieno juttu. Sitä meidän pitää jatkaa.

Hänen mukaansa ihmiset työhön saamalla ei tarvitsisi leikata eikä kiristää veroja – ”se on niin yksinkertaista”.

– Olen sanonut, että kun me nykyisin voitamme Ruotsin jääkiekossakin, niin minkä ihmeen takia me emme pystyisi työllisyysasteessa samaan kuin ruotsalaiset? En näe yhtään järjellistä syytä, miksi Suomessa ei voisi olla lähes 80 prosentin työllisyysaste. Ja jos olisi – me emme ottaisi yhtään velkaa. Ja meillä olisi mahdollisuus miettiä, miten teemme Suomesta vielä paremman maan.