Kun Venäjän panssarit ylittivät Ukrainan rajan: Myrskyn kokenut kertoo ensi kertaa

– Laskin 23 panssaroitua miehistönkuljetusvaunua sekä useita säiliöautoja ja muita tukiajoneuvoja – kaikissa oli mustat Venäjän armeijan rekisterikilvet, Guardianin toimittaja Shaun Walker muistelee Codastoryn kirjoituksessaan.

Elettiin kesää 2014 ja Walker oli yhdessä Daily Telegraphin Roland Oliphantin kanssa pienessä motellissa valtatien varressa Venäjän Donin Rostovin kaupungin lähellä. Venäjä alkoi tuolloin lähettää humanitaariseksi avuksi väitettyjä lasteja Itä-Ukrainaan suurilla valkoisten kuorma-autojen kolonnilla. Toimittajien tarkoituksena oli seurata yhtä tällaista saattuetta.

Sinä päivänä rekat olivat kuitenkin jääneet vielä yöksi Venäjän puolelle ja miesten huomio kiinnittyi kymmenien panssariajoneuvojen letkaan. Ilta alkoi hämärtää ja jono näytti suuntaavan kohti läheistä Ukrainan rajaa.

Venäjä oli vallannut Krimin ja liittänyt sen itseensä alkuvuodesta. Tässä vaiheessa Venäjän asevoimien roolista Itä-Ukrainan sotaan oli kuitenkin vasta arvailuja. Pitäviä todisteita ei ollut ja Venäjä pystyi kiistämään osallisuutensa enemmän tai vähemmän uskottavasti.

Toimittajat hyppäsivät autoon ja lähtivät kolonnan perään. He näkivät pian jotakin sellaista, joka muutti kaiken.

– Olimme taas pian Donetskin (viittaa kaupunkiin Venäjällä, ei samannimiseen ukrainalaiskaupunkiin) reunamilla. Kolonna kuitenkin pysähtyi. Ajoimme sivuun levähdyspaikalle miehistönkuljetusvaunujen taakse ja toivoimme, ettei meitä huomattaisi.

– Puoli tuntia myöhemmin koneet lähtivät taas käyntiin ja kolonna oli uudestaan liikkeellä. He olivat odottaneet yön laskeutumista. Saattue kääntyi pois päätieltä Donetskin edustalta. Raja oli todella lähellä.

Toimittajat seurasivat venäläistä sotilassaattuetta kuoppaiselle metsätielle ja kääntyivät toiselle samansuuntaiselle kärrypolulle, jotta eivät tulisi huomatuiksi.

– Lopulta pääsimme leveämmälle tielle ja kaarroimme takaisin kohti kolonnaa. Näimme oikealla puolellamme juuri ja juuri heppoisen piikkilanka-aidan. Se oli Ukrainan ja Venäjän valtioiden raja. Parinkymmenen metrin päässä edessämme avautui hämmästyttävä näky. Saattueen viimeiset ajoneuvot olivat ajaneet Ukrainaan kohdasta, jossa raja-aidassa näkyi olevan aukko.

Shaun Walkerin mukaan puiden lomasta näkyi käärmemäisesti Ukrainan puolella rajaa etenevä panssarikolonnan punaisten perävalojen letka. Rajanylityspaikalla näkyi venäläisten vartiosotilaiden siluetteja. Toimittajat heittivät U-käännöksen ja kiihdyttivät takaisin sinne, mistä olivat tulleet.

– Näimme, että aita oli tosiaankin raja. Siitä, mitä todistimme, ei ollut epäilystäkään. Venäjän armeijan saattue oli ajanut Ukrainaan yön pimeyden turvin.

Tapaus nostatti myrskyn. Shaun Walkerin Guardianissa julkaistu juttu keräsi heti yli 5 000 kommenttia. Niistä valtaosa syytti artikkelia Venäjän vastaiseksi propagandaksi.

Viralliset venäläistahot kiirehtivät tyrmäämään jutun väitteitä sitä mukaan kun kohu-uutinen levisi maailman mediassa.

Rajavalvonnasta vastaava turvallisuuspalvelu FSB kertoi, että kyseessä oli rajavalvontatehtävä ja ajoneuvot pysyttelivät Venäjän puolella. Venäjän puolustusministeriö taas kutsui uutista ”toimittajien ennakko-oletuksiin perustuviksi kummallisiksi fantasioiksi”. Ministeriö haukkui Eurooppaa ”sairaaksi”, koska se sivuuttaa Itä-Ukrainan kansan kärsimyksen ja keskittyy uutisankkaan. Kaikken jyrkin oli Venäjän ulkoministeriö. Se ilmoitti venäläisille uutistoimistoille, että Guardianin uutinen oli yksinkertaisesti keksitty tukemaan tulevan Nato-kokouksen narratiivia.

Walker kirjoittaa tykityksen olleen niin kovaa, että hän alkoi itsekin epäillä todistamaansa rajanylitystä. Hän palasi Roland Oliphantin kanssa varmistamaan asiaa seuraavana päivänä.

Raja-aidassa näkyi kuin näkyikin aukko, jonka läpi kulki runsaasti telaketjujen jälkiä. ”Epävirallinen rajanylityspaikka” vaikutti olevan aktiivisessa käytössä. Läheisiin puskiin oli kätketty kehnosti venäläinen sotilaskuorma-auto, jonka ohjaamossa torkkui kaksi miestä. Matkalla vastaan tuli auto täynnä asepukuisia miehiä. Eri aikoina otetuissa satelliittikuvissa näkyvien jälkien perusteella kyse oli säännöllisesti käytetystä rajanylityspaikasta.

– Vaikutti siltä, että olimme löytäneet avainasemassa olevan rajanylityspaikan Venäjän salaiselle invaasiolle Ukrainaan.

Shaun Walker kertoo twitterissä joutuvansa yhä ”trollauksen” kohteeksi juttunsa takia. Hänen mielestään Venäjän ja sen ohjaamien tahojen reaktio vuoden 2014 uutiseen voi auttaa ymmärtämään sen nykyistäkin infosotaa.

I still get trolled about the time @RolandOliphant and I witnessed Russian incursion into Ukraine first hand, so have written about the whole experience and subsequent infowar frenzy for @CodaStory https://t.co/xvBqRMfptI

— Shaun Walker (@shaunwalker7) March 6, 2018