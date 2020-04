Juhana Vartiainen huomauttaa, että valtion menot ovat meidän kaikkien menoja.

– Nyt toivotaan ihan järkevästi, että valtio turvaa ja takaa omilla rahoillaan: kuntia, yrityksiä, sosiaaliturvarahastoja … Muistakaapa kaikki silti, että valtio olemme me. Kun valtio maksaa, sinä maksat. Ja sinä. Ja sinä. Ja sinä myös. Ja sinäkin siellä, kokoomuksen kansanedustaja Vartiainen tviittaa.

Hän jatkaa toisessa tviittissään, että vaikka ihminen olisikin pienituloinen tai eläisi tulonsiirtojen varassa, maksaa hän silti heikompina terveys- ja koulutuspalveluina, kalliimpina palveluksina, heikompana sosiaaliturvana ja tiukempina julkisen työnantajan työehtoina.

– Vaikea päästä pakoon, ei ole niin että ”muut” hoitaa. Sinä, Juhana Vartiainen toteaa.

SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta vastaa Vartiaiselle olevansa samaa mieltä.

– Tukien pyytäminen itselle on helpompaa, koska vaikka tuki olisi kansantalouden kannalta tarpeeton, niin se jää silti itselleen. Sen sijaan tuista päättävät ovat vaikeassa paikassa koska isoja päätöksiä on pakko tehdä nopeasti, Kaukoranta toteaa.

Hän viittaa tästä löytyvään blogiinsa. Siinä ruoditaan koronakriisin tukitoimien vaikeutta ja muistutetaan, että kustannukset joudutaan jakamaan jotenkin.

– Hallituksen epäkiitollinen tehtävä on tehdä vaikeita ratkaisuja, joissa on kyse ihmisten työpaikoista, yrittäjien elämäntyöstä ja myös julkisen talouden kestävyydestä. Ratkaisuja pitää tehdä nopeasti ja hyvin puutteellisin tiedoin, Kaukoranta kirjoittaa.

– Nyt ei yksinkertaisesti ole aikaa siihen, että vaikutuksia selvitetään perusteellisesti kuukausikaupalla. Sen takia on peräti todennäköistä, että kriisin hoidossa tullaan tekemään satojen miljoonien tai jopa miljardien eurojen virheitä. Tukia tullaan todennäköisesti maksamaan liian vähän, liikaa tai väärille yrityksille, hän jatkaa.

Koronakriisistä on muodostumassa kova velkapaukku. Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) totesi torstaina Kauppalehdelle, että lisää velkaa joudutaan ottamaan tänä vuonna jopa yli 20 miljardia euroa.

