”Kun se ei ole totta. Se on väärää tietoa.”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtiovarainministeri Petteri Orpon mukaan toimet irtisanomislakikiistassa ovat ylimitoitettuja.

Eduskunnan kyselytunnilla valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) vastasi kysymyksiin poliittisia työtaisteluja aikaansaaneesta lakiesityksestä.

– Todella toivon, että tämä kärjistynyt tilanne saadaan ratkeamaan. Yksi ensimmäinen lääke siihen olisi se, että katsottaisiin oikeasti, mistä on kyse, Petteri Orpo sanoi.

– Minusta nämä toimet, joita tällä hetkellä tehdään, ja ne puheet joita tätä lakiesitystä kohtaan on, ne ovat ylimitoitettuja. Annetaan kuva ihmisille – minusta väärin – että voisi pärstäkertoimen tai mielivallan perusteella irtisanoa. Kun se ei ole totta. Tämä on silloin väärää tietoa. Se on väärä uutinen.

Petteri Orpon mukaan ”jatkossakin on tarkka työlainsäädäntö ja perusteet sille, millä perusteella henkilö voidaan irtisanoa. Ja siihen irtisanomiseen pitää olla syy”.

– Mielestäni nyt, jos ratkaisua lähdetään hakemaan ja päästään eteenpäin, niin ensimmäiseksi pitäisi kaikkien osapuolien pystyä katsomaan, mistä todella on kyse. Ja löytää malttia ja edetä kuitenkin määrätietoisesti, koska työllisyystoimia pitää tehdä.

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne sanoi keskustelleensa useamman sinisen ja keskustan kansanedustajan kanssa tilanteesta. Rinne sanoi saaneensa ”aika paljon semmoista viestiä, että kokoomus ja nimenomaan te ministeri Orpo olette se estäjä, joka tämän kolmikantaisen valmistelun on estänyt”.

Petteri Orpo vastasi:

– Kaikenlaisia juttuja sitä kuulee. Minäkin olen kuullut käytävillä, että edustaja Rinne kannustaa osoittamaan mieltään ja lakkoilemaan, mutta en minä niihin (puheisiin) usko, Orpo sanoi.

Eduskunnan istuntosalin remahtaessa nauramaan Sdp:n Eero Heinäluoma huusi väliin ”ei kannattaisi laskea leikkiä”.

Petteri Orpo jatkoi toteamalla, että hallituksen tekemä kompromissiesitys perustui huolelliseen harkintaan ja lausuntopalautteeseen.

– Jos madalletaan tätä työllistämisen kynnystä, niin se voi johtaa työpaikkaan, ja se on minusta se arvokkain asia. Hallitus teki harkinnan, on tehnyt oman kompromissinsa, ja pidämme sitä perusteltuna, Petteri Orpo sanoi.

Antti Rinteen mukaan ”tämä on hyvin vakava asia”.

– Meidän kansantalouden tilanne on uhkan alla tällä hetkellä, ilmeisesti teidän jääräpäisyytenne mukaan, niin kuin edustaja (Sirkka-Liisa) Anttila totesi Talouselämä-lehden haastattelussa. Eikö tätä tilannetta voisi teidän mielestä ratkaista sillä tavalla, että kaikki voivat säilyttää kasvot, Antti Rinne kysyi.

Työministeri Jari Lindström (sin.) sanoi, että ”emme me minkään etujärjestön asialla tässä ole, vaan me olemme työllisyyden asialla”.

– Tehtävänä on madaltaa työllistämiskynnystä pienissä yrityksissä. Ja työllistämiskynnykseen vaikuttaa se, miten vaikeaa irtisanominen on, Jari Lindström totesi.

– Missä määrin pieneltä työnantajalta voidaan edellyttää työsuhteen pysyvyyttä sellaisessa tilanteessa, jossa työntekijä menettelee merkittävällä tavalla velvollisuuksiensa vastaisesti? Pienellä työnantajalla on heikommat mahdollisuudet kantaa sen yksittäisen työntekijän moitittavan menettelyn seurauksia.