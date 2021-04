Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tapahtuma-alan sulku ei ole kenenkään etu, sanoo Ville Niinistö.

EU-parlamentaarikko Ville Niinistö (vihr.) ottaisi rokotepassit käyttöön. Kulttuuri- ja tapahtuma-alan pitkittyvä sulku ei ole kenenkään etu, Niinistö toteaa, ja myös järjestäjien ja muusikoiden oikeudet on otettava huomioon.

Passia testataan jo monissa maissa, vihreiden puheenjohtajanakin toiminut Niinistö muistuttaa.

– Kun rokotepassia kehitetään, kannattaa sitä myös käyttää. Kulttuuri- ja tapahtuma-alan pitkittyvä sulku ei ole kenenkään etu. Kyse myös tekijöiden oikeuksista, Niinistö kirjoittaa Twitterissä.

– Monissa maissa jo nyt testataan jo tapahtumien avaamista rokotepassilla, esim Englannissa liigacupin finaalissa 25.4.

Rokotepassin käyttöön ottamisesta on käyty viime aikoina vilkasta keskustelua. Passin kriitikoiden mukaan malli on ongelmallinen etenkin yhdenvertaisuuden kannalta, sillä rajoituksia höllennettäisiin vain rokotetuilta.

Niinistö ei ole arvostelijoiden kanssa samaa mieltä.

– Moni korostaa yhdenvertaisuusongelmia. Se on ongelma toki, mutta perustuslain kannalta lähtökohta on oikeus turvata tilaisuudet ja elinkeinon harjoittaminen. Rokotepassi toimii perusteena sille että henkilön on turvallista osallistua myös oman terveyden kannalta. Muita suojataan, Niinistö kirjoittaa.

– Jos yhdenvertaisuusongelmia halutaan rokotepassin soveltamisessa vähentää, yksi vaihtoehto on ottaa mukaan ennakkotestaamista viimeisen 2-3 päivän aikana (ja tarjota mahdollisuus julkisesti). Silloin kenellä tahansa olisi mahdollisuus täyttää vaatimus jos ei koronaa.

Tapahtumia järjestettäessä on huomioitava myös järjestäjien ja muusikoiden oikeudet, EU-parlamentaarikko toteaa.

– Keskustelussa tapahtumia katsotaan yleisön oikeuksien kautta. Vähintään yhtä keskeistä järjestäjän kuten muusikon oikeudet. Jos on tosiasiallisesti mahdollista järjestää muusikon keikka, jolloin hän voisi harjoittaa ammattiaan, ja ottaa yleisöä hallitusti, eikö se pitäisi sallia?

Rokotepassi ei kuitenkaan saa hidastaa tapahtumienavaamista muille, vaan rokotuksia on vauhditettava, Niinistö korostaa.

