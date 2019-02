”Kun on tottunut käyttämään toisten rahoja” – vastaus Antti Rinteelle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajien mukaan verojen lisääminen ei ole ratkaisu.

– Meidän tulonsiirrot ja palvelut ovat muiden Pohjoismaiden tasalla mutta työllisyysaste ei. Miten tämä korjataan? Ei ainakaan lisää verottamalla, kokoomuksen kansanedustaja Eero Suutari tviittaa.

Hän kommentoi SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen avauksia. Sairauslomalta perjantaina palaava Rinne on antanut haastatteluja esimerkiksi Helsingin Sanomille ja Talouselämälle. Niissä Rinne on muun muassa esittänyt verojen lisäämistä SDP:n vaalilupausten kattamiseksi. Rinne luetteli HS:n haastattelussa pitkän listan satsauksia, joihin ”meillä on varaa”.

– En hyväksy enää sellaista ajattelua, että kamreeri tulee ja sanoo, mihin rahat riittävät, eikä ole muuta vaihtoehtoa kuin leikata, Rinne myös totesi.

Opetusministeri ja kokoomuksen varapuheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen vastaa Rinteelle Twitterissä.

– SDP:n puheenjohtaja lupaa Hesarissa verottaa enemmän. Hän myös ”laskee työllisyysasteen nousun varaan” esittämättä keinoja. Lisäksi Rinteellä on paljon kohteita, joihin ”meillä on varaa”, Grahn-Laasonen toteaa.

Hänen mukaansa ”rahan jakaminen onnistuu SDP:ltä”.

– Se rahoitetaan veronkorotuksilla, velalla ja toiveunilla, hän summaa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jukka Kopra ihmettelee hänkin Rinteen lausuntoja taloudesta.

– Kun on tottunut surutta käyttämään toisten rahoja, voi tuntua siltä, että ”meillä on varaa”, Kopra sanoo.

