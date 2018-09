Kun laturi polttaa talon, vastuu on ostajalla

Suomalaiset viranomaiset ja muut organisaatiot kampanjoivat laajalla rintamalla turvallisen verkko-ostamisen puolesta.

Kuluttajien shoppailu kaukomaiden verkkokaupoissa on viime vuosina kasvanut voimakkaasti ja Tulli on täyttynyt pienistä paketeista. Pahimmillaan nämä ostokset ovat viranomaisten havaintojen perusteella vaarallista roskaa.

Kampanja haluaa herätellä kuluttajia tunnistamaan oma vastuunsa: jos ostat tavaraa suoraan EU:n ulkopuolelta, olet myös itse vastuussa tuotteiden turvallisuudesta.

Kampanjan kasvona nähdään näyttelijä Ville Myllyrinne. Hän esittää myyjää, joka videospoteissa myy ravintolisää kivesten surkastuttajana ja kännykän latureita talonpolttajana. Myllyrinteen tähdittämät spotit nähdään tällä viikolla Ylen kanavilla yhteiskunnallisena mainontana ja kampanjaosapuolten somekanavissa.

Kampanjoivat organisaatiot ovat tehneet somekanavia varten myös meemejä, jotka kertovat mustalla huumorilla höystettynä siitä, mitä vaaralliset tuotteet voivat pahimmillaan saada aikaan.

– Verkkokaupoista saa myös hyviä ja turvallisia tuotteita. Kun kuluttaja ostaa tuotteita verkkokaupoista ympäri maailmaa, häneltä vaaditaan ennen kaikkea uudenlaisia taitoja ja osaamista. Kuluttajan pitää itse varmistua siitä, että tuote on turvallinen, se sopii käyttötarkoitukseen ja sitä on laillista tuoda Suomeen, kampanjaa koordinoineen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin tuoteyksikön johtaja Tuiri Kerttula summaa.

Tukes muistuttaa, että EU:ssa on tiukkoja vaatimuksia esimerkiksi kosmetiikalle, lelujen, terveydenhuollon tarvikkeiden ja sähkölaitteiden turvallisuudelle sekä elintarvikkeiden, lääkkeiden ja kemikaalien sisältämille aineille. Kun kuluttaja ostaa tuotteita itse suoraan EU:n ulkopuolelta, nämä vaatimukset eivät välttämättä täyty.

Tukesin mukaan viranomaisten tiedossa on tapauksia, joissa kaukomailta ostetusta laturista on syttynyt raju tulipalo, ravintolisä on sisältänyt muuntohuumetta, kosmetiikka on aiheuttanut vakavia allergisia reaktioita ja kuluttajat ovat ostaneet kemikaaleja, joiden myynti ja käyttö on turvallisuussyistä EU:ssa kielletty.

Kampanjan tavoitteena on antaa nettishoppailijoille työkaluja siihen, miten valita netistä turvallisempia tuotteita. Kampanjasivustolle www.omallavastuulla.fi on kerätty tuoteryhmittäin vinkkejä, mitä nettishoppailijoiden kannattaa ottaa huomioon ostotilanteessa.

Mukana kampanjassa ovat Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Euroopan kuluttajakeskus, Kaupan liitto, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, Suomen ympäristökeskus SYKE, Säteilyturvakeskus STUK, Teknokemian Yhdistys, Tulli, Tuote- ja palvelukaupan yhdistys Etu, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Viestintävirasto.