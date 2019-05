Kun kaksi koulutyttöä räjäytti Neuvostoliiton monumentin

Meduza-verkkosivusto on nostanut esiin kahden virolaistytön uhkarohkean protestin 72 vuotta sitten.

Aili Jõgi ja Ageeda Paavel räjäyttivät toukokuussa 1946 Neuvostoliiton sotamuistomerkin kostona Viron omien itsenäisyysmonumenttien raivaamiselle toisen maailmansodan jälkeen.

Neuvostoviranomaiset olivat aloittaneet paikallisten muistomerkkien systemaattisen tuhoamisen välittömästi saksalaisjoukkojen vetäytymisen jälkeen vuonna 1944. Monet patsaat ja muistomerkit olivat myös vaurioituneet jo edellisvuosien taisteluissa ja ilmapommituksissa.

Esimerkiksi veistäjä Amandus Adamsonin suunnittelema, 87 itsenäisyyssodassa kaatuneelle virolaiselle omistettu muistomerkki tuhottiin räjähteillä Pärnussa huhtikuun 15. päivänä 1945.

Aili Jõgi muisteli myöhemmin Postimees-lehdelle ottaneensa kohteeksi puisen, punatähdellä koristellun monumentin, jota virolaiset pitivät sitä miehityksen ja sorron symbolina. Kyseisen muistomerkin tilalle rakennettiin myöhemmin kansainvälisen kiistan aiheuttanut Pronssisoturi-patsas.

Jõgin mukaan puupatsas olisi myös voitu tuikata tuleen, mutta tytöt halusivat sen hajoavan ”kunnon pamauksella”.

– Kuinka pitkään meidän olisi pitänyt katsella punatähteä, joka oli venäläisten ryövärien symboli? Samanaikaisesti omia patsaitamme tuhottiin. Päätimme, että Virossa riehuvien olisi hyvä nähdä myös oman patsaansa tuhoutuvan, Aili Jõgi sanoi.

Vaikka koulutyttöjen tempauksesta ei kerrottu mediassa, levisi tieto tapahtuneesta nopeasti Virossa. Neuvostoliiton muistomerkkejä tuhottiin myös esimerkiksi Tartossa.

14-vuotias Jõgi kuljetettiin Neuvostoliiton sisäministeriön paikalliseen pidätyskeskukseen, tuomittiin ”alaikäisenä terroristina” ja passitettiin pakkotyöleirille Komin tasavaltaan Uralin vuorten tuntumaan. Hän palasi takaisin Viroon vasta vuonna 1970.

Aili Jõgille ja Ageeda Paavelille myönnettiin Viron vapautumisen jälkeen Kotkaristin ritarikunnan arvomitali taistelusta neuvostohallintoa vastaan.

72 years ago today, on May 8, 1946, two Estonian schoolgirls blew up a Soviet War monument to avenge the destruction of war memorials to the Estonian War of Independence. Both girls were imprisoned in labor camps for several years before they were allowed to return to Estonia. pic.twitter.com/kJxFOIWOtc

— Meduza in English (@meduza_en) May 9, 2019