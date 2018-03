”Kun Heikki Hiilamo esitti kritiikkiä, hän oli hieno mies – nyt hän on takinkääntäjä”

Eduskunnassa ihmeteltiin opposition toistamaa mantraa, etteivät asiantuntijat hyväksy valinnanvapausmallia.

Kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok.) muistutti eduskunnassa, että viime viikolla eduskunnan kyselytunnilla SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton keskeisin argumentti hallituksen valinnanvapausesitystä vastaan oli, että ei ole yhtään asiantuntijaa, joka olisi valmis hyväksymään hallituksen esityksen.

– Miten te kehtaatte toistaa tätä mantraa täällä, kun tänään hallituksen asiantuntijaryhmästä yhdeksän on sanonut, että tältä pohjalta tulee mennä eteenpäin ja neljä, että ei tule mennä eteenpäin, Zyskowicz ihmetteli valinnanvapauslain lähetekeskustelussa.

Iltalehti oli kysynyt hallituksen asettaman sote-asiantuntijaryhmän jäseniltä, pitäisikö sote- ja maakuntauudistus viedä läpi hallituksen mallin pohjalta.

Yhdeksän asiantuntijaa pitää mallia riittävän hyvänä. Neljä asiantuntijaa torjuisi esityksen. Yksi ilmoitti, ettei hallituksen mallia voi hyväksyä sellaisenaan ja kaksi ei ottanut kantaa asiaan tässä vaiheessa. Kahta asiantuntijaa Iltalehti ei tavoittanut.

”Asiantuntijat eivät usko malliin”

SDP:n kansanedustaja Maria Guzenina ihmetteli, miten valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) voi väittää, että enemmistö asiantuntijoista hyväksyy hallituksen mallin.

– Ei hallituksen ongelma ole se, että oppositio vastustaa hallituksen sote-maku-sekasikiömallia, vaan ongelma on se, että teidän omatkaan asiantuntijat eivät usko tähän malliin, Guzenina sanoi.

Sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo totesi, että yhdeksän asiantuntijaa sanoo, että hallituksen esitys on riittävän hyvä eli he kannattavat sitä.

– Silloin, kun (professori) Heikki Hiilamo esitti kritiikkiä, moni vasemmistolainen oli sitä mieltä, että kyllä siinä on fiksu mies. Mutta kun Heikki Hiilamo on muuttanut näkemystään, niin vasemmistoliitto sanoo, että hän on takinkääntäjä. Tämä on erikoista, Elo sanoi.

Hiilamo oli yksi Helsingin Sanomissa viikonloppuna julkaistun mielipidekirjoituksen allekirjoittajista. Aiemmin sote-uudistusta näkyvästi kritisoinut Hiilamo perusteli HS:lle mielensä muuttumista sillä, että valinnanvapausesitykseen on tehty muutoksia.

Vasemmistoliiton varapuheenjohtajan Veronika Honkasalon mielestä Hiilamon ”takinkääntö” oli ”suureksi haitaksi asiantuntijuudelle ja sen uskottavuudelle yleisemmin”.