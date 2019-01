”Kumpi tapa haluaa ratkaista ongelmaa, kumpi haluaa kerätä pisteitä?”

Ben Zyskowiczin mukaan Sdp ei vanhustenhuollon laiminlyöntien paljastuttua etsinyt ratkaisua ongelmaan.

Eduskunnan kyselytunnilla torstaina kokoomuksen Ben Zyskowicz sai kysyä laiminlyöntejä koskevista sanktioista vanhustenhoidossa.

– Kun Oulussa paljastui järkyttäviä lapsiin kohdistuneita seksuaalirikoksia, demareiden ryhmäpuheenjohtaja Antti Lindtman kutsui kaikki ryhmät koolle pohtimaan ratkaisuja ongelmaan. Kun hoivakodeissa paljastui järkyttäviä laiminlyöntejä, samainen Lindtman kutsui opposition koolle tekemään hallitukselle välikysymyksen.Nyt voi kysyä, kumpi toimintatapa tähtäsi itse ongelman ratkaisemiseen ja kumpi vain poliittisten irtopisteiden keräämiseen, Ben Zyskowicz totesi.

Zyskowiczin mukaan tärkeintä on vanhusten hyvä ja inhimillinen hoiva, ja se vaatii vanhuspalvelulain kiristämistä.

Hän kysyi perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolta tuesta valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) esitykselle, että laiminlyöntitilanteissa kiristetään sanktioita palvelujen tuottajille.

Annika Saarikko pahoitteli vastauksessaan, että vanhuspalvelulain äkkinäiset muutokset lyhyellä valmistelulla eivät tällä vaalikaudella enää ole mahdollisia.

– Mutta periaatteena ajatus siitä, että me vahvistamme yritysten yhteiskuntavastuuta vaikkapa sitten lain pelotteella ja sanktiolla, on minusta oikein, Annika Saarikko sanoi.

– Meidän tarvitsee tehdä nyt aika paljon, että ihmisten luottamus vanhuspalveluihin palaa tai säilyy. Erityinen ryhtiliike on odotettavissa yksityisiltä palveluntuottajilta, ja sitä on väistämätöntä ja oikeutettua odottaa.

– Joudun vain kysymään: Mikä yhteiskuntakuva Suomesta muodostuu, jos me huolehdimme ihmisarvosta ja ihmisoikeuksista vain sanktioilla ja valvontaviranomaisella? Eikö näiden, ikäihmisistä huolehtimisen, pitäisi olla suomalaisen sielunmaiseman ydinlähtökohtia?, Saarikko jatkoi.

Sdp:n Antti Lindtman kysyi Annika Saarikolta hoitajamitoituksesta. Zyskowiczille Lindtman totesi, että kaikkien ”suurin toive on se, että nyt vihdoin pystyttäisiin tekoihin hyvän hoidon puolesta, ja se vaatii mitoituksen kirjaamista lakiin”.

– Ministeri Orpo, kuinka kauan te aiotte seistä vanhusten hyvän hoidon tiellä?, Antti Lindtman kysyi.

”Älkää kylväkö

taas kerran riitaa”

Annika Saarikko totesi, että ”päästämme kyllä itsemme hiukan liian helpolla, jos ajattelemme, että ympärivuorokautisen hoivan mitoituksella ratkomme kaiken sen, mihin suomalaisen yhteiskunnan ikääntyminen johtaa”.

– Toivoisin kuulevani teiltä myös muita ratkaisuesityksiä, kaikkia niitä vaihtoehtoja, joita myös esimerkiksi hallituspuolueiden riveistä tänään on esitetty, Annika Saarikko sanoi Antti Lindtmanille.

– On oikeutettua mittauttaa hallituksen luottamus suomalaisten ikäihmisten palveluista, mutta samalla toivon, että vastaatte myös siihen, mikä on ollut oma osuutenne vastuukaudellanne ja vahtivuorollanne siinä, miten suomalaisten vanhusten asiat ovat kehittyneet. Minusta tässä salissa on kovin vähän syyttömiä, arvoisa kollega Lindtman.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo totesi, että ”tuosta on hyvä jatkaa, koska minusta on aika paljon käsienpesua nyt tässä salissa”.

– Me olemme kaikki olleet ratkomassa näitä asioita niin hyvänä aikana kuin huononakin aikana, ja me tiedämme, että tämä on erittäin monimutkainen ja haastava kokonaisuus. Meidän vanhustemme määrä kasvaa, tuplaantuu 2020-luvun aikana, ja meillä on samaan aikaan erittäin iso ongelma meidän huoltosuhteessa, eli työssäkäyvien määrä vähenee, Petteri Orpo sanoi.

– Mutta pitää katsoa kokonaisuutena tätä vanhuspalvelulain uudistamista, ja se vaatii perusteellisen valmistelun: pitää katsoa kotipalvelut, omaishoito, nämä valvontajärjestelmät, sanktiot ja tehdä se sote-uudistus. Te tarjoatte helpon ratkaisun monimutkaiseen ongelmaan.

– Meillä on yhteinen näkemys siitä, että tarvitsemme parempaa hoitoa ja riittävästi hoitajia sinne, missä niitä tarvitaan. Se on erinomainen pohja. Ei hyvät ihmiset riidellä näin paljon! Älkää kylväkö taas kerran riitaa, Orpo pyysi oppositiolta.