Kulutus sinnittelee tartunnoista huolimatta kevättä paremmin

Palveluiden kysyntä on hiipunut syksyn aikana, mutta tavarakauppa on pitänyt pintansa.

Nordean tuore koronamittari kertoo, että vaikka koronatartuntojen määrä on kesän jälkeen kasvanut nopeasti, ei korttimaksujen kehitys ole suuntautunut samaa vauhtia alaspäin kuten keväällä tapahtui.

– Vaikka koronatapausten määrä on ylittänyt kevään tason, tautitilanne ei kokonaisuutena ole vielä yhtä paha ja mm. sairaalahoidossa olevien määrä ja tartuntojen osuus testatuista on vielä paljon kevättä matalampi. Koronatapausten määrä ei ole täysin vertailukelpoinen kevään kanssa, koska testauskapasiteettia on lisätty runsaasti. Yhteiskunnan rajoitustoimenpiteet eivät myöskään tällä hetkellä ole kevään tasolla. Tämä kaikki vaikuttanee siihen, että myös kulutus on pysynyt korkeammalla kuin keväällä nähtiin, toteaa Nordean ekonomisti Juho Kostiainen tiedotteessa.

Nordea on seurannut korttimaksujen kehitystä keväästä lähtien. Äkillisen romahduksen jälkeen korttimaksut alkoivat palautua nopeasti ja ylittivät kesän aikana jo viimevuotisen tason.

Toimialakohtaiset erot ovat kuitenkin koko ajan olleet isoja. Suurimpia kärsijöitä ovat olleet muun muassa kulttuuri ja liikenne.

Kesän lomakauden jälkeen havaittavissa onkin palvelualojen korttimaksujen merkittävä heikentyminen. Tavarakauppa sen sijaan on käynyt vilkkaana koko kesän, eikä siinä ole näkyvissä hidastumista syksyn myötä.

Kokonaisuudessaan korttimaksuvolyymit ovat nyt viime vuoden vastaavan ajankohdan tasoilla.

– Vaikuttaa siltä, että myös ihmisten kulutuskäyttäytyminen on tällä ajanjaksolla hieman muuttunut. Verkkokauppa on lisääntynyt ja useat yrittäjät ovat mahdollistaneet erilaisia tapoja kuluttaa palveluita ja tehdä ostoksia turvallisesti. Näin ollen tartuntojen lisääntyminen ei välttämättä näy kulutuksessa yhtä äkillisenä romahduksena kuin keväällä, Kostiainen kertoo.

Nordea seuraa viikoittain kulutuksen kehittymistä Suomessa korttitilastojen avulla.

