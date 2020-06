Kulutus palautunut koronakriisiä edeltävälle tasolle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Nordean korttidata osoittaa, että kulutus on Suomessa palautunut koronakriisiä edeltävälle tasolle.

Kulutuksen toipuminen alkoi jo huhtikuun puolivälissä, ja jatkossa kulutusta tukee myös ravintoloiden aukeaminen kesäkuun alusta lähtien.

– Toimialakohtaiset erot ovat edelleen hyvin suuria, mutta osa sektoreista on piristynyt selvästi, sanoo analyytikko Kristian Nummelin.

Kesäkuun alusta avautuneissa ravintoloissa kuluttaminen kasvoi merkittävästi rajoituksien lieventymisen myötä. Tuoreet korttitiedot ravintoloiden osalta ovat viime viikolta eli viikolta 23.

Nummelinin mukaan ravintoloiden piristyminen on huomattavaa, sillä vielä toukokuun lopussa korttimaksaminen oli liki 60 prosenttia alle alkuvuoden tason.

– Kesäkuun ensimmäisellä viikolla eroa alkuvuoteen oli enää noin 20 prosenttia. Kehitys on hyvin positiivista ja kuluttajat ovat lähteneet liikkeelle. Normaalitasoon on toki vielä matkaa, hän arvioi.

Lisäksi kampaamo- ja kauneudenhoitoalalla kulutus on jo liki samalla tasolla kuin vuosi sitten. Positiivista kehitys on ollut myös vähittäismyynnissä, joka toipui kriisistä nopeasti ja siellä kuluttaminen on jo selvästi viime vuotta korkeammalla tasolla.

Nummelin huomauttaa, että kokonaisuudessa kuluttaminen oli kuitenkin vuodentakaiseen verrattuna edelleen noin viisi prosenttia vähäisempää.

Nordean koronamittarissa on tarkasteltu korttitilastoja viikoilta 1-23/2020. Tutkimuksessa käytetään vain anonyymejä tilastoja volyymeistä eri tyyppisissä kaupoissa. Yksittäisiä kortteja tai niiden käyttäjiä ei seurata tai tunnisteta.