Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui – elinkeinoelämän lähes ennallaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kuluttajien luottamus talouteen on pysynyt helmikuussa vakaana ja elinkeinoelämän lähes ennallaan.

Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan teollisuuden luottamusindikaattori on edelliseen kuukauteen verrattuna lähes ennallaan. Luottamusindikaattorin saldoluku on maaliskuussa +1, kun helmikuussa vastaava lukema oli -2. Maaliskuun saldoluku on sama kuin pitkän aikavälin keskiarvo.

Rakentamisen indikaattorin saldoluku on maaliskuussa +7. Rakennusalan luottamus oli maaliskuussa suurin piirtein samalla tasolla kuin helmikuussa (+8). Yritykset arvioivat tilanteensa selvästi keskimääräistä paremmaksi.

Palveluyritysten luottamusindikaattori heikkeni edelliseen kuuhun verrattuna. Maaliskuun saldoluku on +11, mikä on lievästi pitkän aikavälin keskiarvon (+14) alapuolella. Helmikuun saldoluku oli +18.

Vähittäiskaupan luottamusindikaattorin arvo oli maaliskuussa +1. Helmikuussa vastaava lukema oli +5, joten luottamus heikkeni hieman edelliseen kuukauteen verrattuna. Maaliskuun lukema on lähellä pitkän ajan keskiarvoa, joka on -1.

Kuluttajien luottamus vakaata

Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui maaliskuussa ja on hyvällä tasolla, kertoo Tilastokeskus.

Kuluttajien luottamusindikaattori oli maaliskuussa 16,1 kun se helmikuussa oli 15,5 ja tammikuussa 17,2. Viime vuoden maaliskuussa luottamusindikaattori sai arvon 24,7. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,7.

Luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä kuluttajien odotus sekä omasta että Suomen taloudesta vahvistui maaliskuussa helmikuuhun verrattuna. Kuva omasta taloudesta oli hyvällä tasolla, kun taas näkemys Suomen talouden tulevaisuudesta oli vahvistumisesta huolimatta hieman pessimistinen.

Arvio yleisestä työttömyyskehityksestä heikkeni hieman, mutta oli edelleen luottavaisella tasolla. Odotukset omista säästämismahdollisuuksista pysyivät ennallaan ja olivat hyvin optimistiset.

Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden ainoastaan näkemys säästämismahdollisuuksista parani maaliskuussa. Muut osatekijät omaa taloutta lukuun ottamatta heikkenivät vuodessa selvästi.

Kuluttajat arvioivat maaliskuussa kotitaloutensa rahatilanteen erittäin hyväksi.

Työlliset kuluttajat kokivat, että työttömyyden uhka on omalla kohdalla edelleen vähentynyt selvästi.

Ajankohtaa pidettiin otollisena säästämiselle ja lainanotolle mutta ei erityisen hyvänä kestotavaroiden ostamiselle. Rahankäyttöaikeet vuoden sisällä kestotavaroihin heikkenivät maaliskuussa helmikuuhun ja viime vuoteen verrattuna.

Tilastokeskuksen kuluttajabarometriä varten haastateltiin 1.–19. maaliskuuta 1 205 Suomessa asuvaa henkilöä.