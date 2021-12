Kuluttajansuojaan parannuksia ensi vuonna

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Laki muuttuu ensi vuoden alussa.

Oikeusministeriön mukaan muutoksilla pannaan täytäntöön EU:n tavarankauppadirektiivi sekä digitaalista sisältöä ja digitaalisia palveluita koskeva direktiivi.

Kuluttajansuojalain mukaan jatkossa virheen oletetaan olleen tavarassa jo luovutushetkellä, jos virhe ilmenee vuoden kuluessa siitä, kun kuluttaja on tavaran saanut. Näin ei kuitenkaan ole esimerkiksi silloin, jos voidaan osoittaa, että kuluttaja on aiheuttanut virheen tai tavaran normaali kestoikä on alle vuosi.

Uudistus parantaa kuluttajan asemaa, sillä nykyisin vastaava aika on kuusi kuukautta.

Myyjä on myös yleensä velvollinen huolehtimaan päivityksistä, joita tarvitaan digitaalisia elementtejä sisältävän tavaran säilyttämiseksi virheettömänä. Päivitysvelvollisuus on tärkeä, koska useissa tavaroissa on niiden toimivuuden kannalta tarpeellista digitaalista sisältöä.

Kuluttajansuojalakia täydennetään lisäksi uusilla säännöksillä, jotka koskevat digitaalisen sisällön tai palvelun toimittamista, niiden virhettä ja sen seurauksia sekä digitaalisen sisällön tai palvelun muuttamista. Aiemmin digitaalisen sisällön tai palvelun viivästyksestä ja virheestä ei ole ollut laissa nimenomaista sääntelyä.

Uudet säännökset koskevat esimerkiksi ohjelmistoja, videotiedostoja, digitaalisia pelejä ja pilvipalveluja koskevia sopimuksia.

Sen lisäksi, että uusia säännöksiä sovelletaan sopimuksiin, joiden nojalla kuluttaja on sitoutunut maksamaan digitaalisesta sisällöstä tai palvelusta kauppahintaa, niitä sovelletaan myös sopimuksiin, joiden nojalla kuluttaja on sitoutunut luovuttamaan henkilötietoja.