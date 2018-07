Ale-myynneistä jotka eivät lopu esitetään kunnon rangaistuksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kuluttajaliitto haluaa viranomaisille riittävät keinot puuttua lainvastaisiin alennusmyynteihin.

Kuluttajaliiton mukaan jatkuva alennusmyynti-ilmoittelu on ollut ongelmana jo vuosia esimerkiksi huonekalualalla.

Monet yritykset myyvät tuotteita jatkuvalla alennuksella, ja samaa tuotetta saatetaan tarjota alennettuun hintaan käytännössä keskeytyksettä jopa vuosia. Kuluttajaliitto huomauttaa tiedotteessaan, että menettely on lainvastaista ja hämärtää kuluttajien käsitystä normaalista hintatasosta. Huonekaluliikkeiden ohella ongelmia on liiton mukaan ollut myös urheiluväline- ja silmälasialalla.

Kuluttajaviranomaiset ovat liiton mukaan yrittäneet puuttua ongelmaan tuloksetta jo vuosia. Yrityksiä on kielletty jatkamasta harhaanjohtavaa markkinointia, ja kieltoa on tehostettu uhkasakoilla. Toimilla ei kuitenkaan ole kuluttajaliiton mielestä ollut riittävää vaikutusta, vaan osa yrityksistä on jatkanuut menettelyä kiellosta huolimatta.

Kuluttajaliitto vaatii nyt kuluttaja-asiamiehelle mahdollisuutta määrätä tuntuva seuraamusmaksu elinkeinonharjoittajalle, joka rikkoo kuluttajan oikeuksia tahallisesti tai törkeän huolimattomasti toimien.

Liitto muistuttaa, että oikeusministeriön työryhmä esitti jo vuonna 2015, että kuluttaja-asiamiehellä olisi oikeus hakea markkinaoikeudelta seuraamusmaksun määräämistä kuluttajansuojalainsäädäntöä rikkoville elinkeinonharjoittajille. Euroopan komission tänä keväänä julkistamassa New Deal for Consumers -kuluttajansuojaesityksessä esitetään seuraamusmaksua, jonka maksimisuuruus olisi vähintään neljä prosenttia yrityksen vuotuisesta liikevaihdosta.