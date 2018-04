Kuluttajaliiton mukaan pelottelu ryhmäkanteesta on aiheetonta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yksikään kuluttajajärjestö ei voisi nostaa ryhmäkannetta rikastuakseen.

Kuluttajaliitto pitää Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtajan Leena Linnainmaan parin viikon takaista blogikirjoitusta ryhmäkanteesta keskeisiltä osin harhaanjohtavana. Kirjoitus ei liiton mielestä kuvaa rehellisesti sitä, mitä Euroopan komissio on esittänyt kuluttajanoikeuksien parantamiseksi.

Linnainmaa toteaa blogissaan, että EU:n ajama amerikkalaistyylinen ryhmäkanne ei sovi Suomeen. Komissio rakentaa Linnainmaan mukaan ehdotuksensa amerikkalaistyyliselle periaatteelle, jossa kanne nostetaan kaikkien vastaavassa tilanteessa olevien puolesta, jopa näiden siitä tietämättä.

Amerikkalaistyylisen ryhmäkanteen ongelmiin kuuluvat Linnainmaan mukaan rahastustyyliset rangaistusluontoiset vahingonkorvaukset. Hänen mielestään Suomen on tehtävä työtä sen eteen, ettei EU tuo järjestelmäämme amerikkalaistyylistä rahastukseen ja painostukseen perustuvaa oikeudenkäyntiteollisuutta.

Kuluttajaliiton mukaan komissio kuitenkin esittää, että ryhmäkanneoikeus annettaisiin esimerkiksi voittoa tavoittelemattomille ja riippumattomille kuluttajajärjestöille eikä esimerkiksi lakifirmoille. Ehdotus olisi liiton mielestään toteutuessaan todella merkittävä asia kuluttajien oikeusturvan parantamisen kannalta, ja sen puolesta eurooppalainen ja suomalainen kuluttajaliike on taistellut vuosikymmenten ajan.

– Jokainen saa tietenkin olla mitä tahansa mieltä ryhmäkanteesta, mutta Keskuskauppakamarin harhaanjohtavat lausunnot eivät auta tässä tilanteessa, Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling toteaa tiedotteessaan.

Linnainmaan esittämälle pelottelulle ei Beurlingin mukaan ole komission ehdotuksen perusteella aihetta.

– Yksikään kuluttajajärjestö ei voisi nostaa ryhmäkannetta rikastuakseen, koska komission ehdotuksessa ryhmäkanne ja rangaistusluonteinen seuraamusmaksu on erotettu toisistaan. Niiden määrääjinä ja vaatijoina on eri taho, niiden perusteet eivät ole yhteneväiset ja lisäksi niitä koskevat ehdotukset sisältyvät eri direktiiveihin. Keskustelua komission laajasta ja ansiokkaasta esityksestä on hyvä käydä, mutta sen soisi tapahtuvan oikeita mielikuvia luomalla, Beurling painottaa.

Ironista hänen mielestään asiassa on se, että myös Kuluttajaliitto vastustaa ”amerikkalaistyylistä ryhmäkannetta”.

