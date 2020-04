Kuluttajaliitto: Joka viides harkitsee velanottoa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallitus on esittänyt pikavippien suoramainonnan kieltämistä ja nykyistä tiukempaa korkokattoa.

Kuluttajaliiton tuoreen tutkimuksen mukaan kuluttajista jopa viidesosa on ottanut, harkitsee tai pitää mahdollisena lisävelan ottamista koronavirustilanteen vuoksi.

Lisäksi alle 15 000 euroa vuodessa ansaitsevista kotitalouksista 6 % kertoo, että on jo nyt joutunut ottamaan lisää velkaa koronatilanteen aiheuttamien muutoksien vuoksi. Alin tuloryhmä kertoi myös muita todennäköisemmin joutuvansa harkitsemaan rahantarpeeseensa vakuudetonta luottoa eli niin sanottuja pikavippejä.

Hallitus on ilmoittanut esittävänsä kuluttajaluottojen suoramarkkinoinnin tilapäistä kieltämistä. Lisäksi nostetuille kuluttajaluotoille esitetään 10 prosentin korkokattoa hyödykesidonnaisia luottoja lukuun ottamatta.

Kuluttajaliitto kannattaa hallituksen ehdotusta, mutta on samalla huolissaan mahdollisuudesta saada luottoa silloin kun luoton edellytykset täyttyvät.

– Kuluttajaliiton valtuusto kannattaa hallituksen ehdotuksia ja toivoo lain pikaista etenemistä ja voimaantuloa. Samalla on huolehdittava siitä, että kotitalouksilla on mahdollisuus jatkossakin saada luottoa silloin, kun luottokelpoisuuden edellytykset täyttyvät ja kyse on harkitusta, oman maksukyvyn mukaisesta velanotosta. Kotitalouksille tulee olla tarjolla kestäviä keinoja koronakriisin aiheuttamien taloudellisten vaikeuksien selättämiseen, Kuluttajaliiton valtuusto toteaa kannanotossaan.

– Yksi keinoista on sosiaalisen luototuksen toimintamallin laajentaminen kaikkiin Suomen kuntiin, liitto toteaa.