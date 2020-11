Sähköisen kaupan tietosuoja huolestuttaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tietojen siirron helpottuminen maiden rajojen yli voi vaarantaa yksityisyyden.

Maailman kauppajärjestö WTO:ssa on parhaillaan käynnissä neuvottelut sähköisen kaupan globaaleista säännöistä. Neuvottelut on aloitettu jo vuonna 2019 ja niihin osallistuu 80 maata. Neuvotteluissa käsitellään tiedonsiirtojen helpottamista maiden rajojen yli.

Yhteensä 42 kuluttajien ja digitaalisten oikeuksien etujärjestöä vaatii, ettei sähköiseen kaupankäyntiin liittyviä kuluttajien oikeuksia eikä ihmisten yksityisyyttä vaaranneta. Ryhmät kehottavat yhteisessä lausunnossaan WTO:n neuvottelijoita harkitsemaan vakavasti tietojensiirron helpottamista koskevien sääntöjen vaikutuksia ihmisten yksityisyydelle ja henkilötietojen suojalle.

– Joidenkin maiden tavoitteena on ilmeisesti varmistaa tietojen siirron helpottuminen maiden rajojen yli. Datan vapaata liikkuvuutta on ennenkin priorisoitu yksityisyyden ja tietosuojan kustannuksella. Tällaisia ​​sääntöjä on jo muissa kauppasopimuksissa, kuten uudessa Yhdysvaltojen, Meksikon ja Kanadan sopimuksessa. Säännöt rajoittavat maiden kykyä säännellä tietosuojaa ja yksityisyyttä, todetaan Kuluttajaliiton tiedotteessa.

Kuluttajaliitto on mukana allekirjoittamassa vetoomusta.